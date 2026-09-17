Park Bo Gum tăng 11 ký

Park Bo Gum là nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều tác phẩm như Reply 1988, Mây Họa Ánh Trăng, Encounter, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt... Sở hữu ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên duy trì sức hút trong làng giải trí sau hơn một thập kỷ hoạt động.

Mới đây, Park Bo Gum có dịp tái ngộ những người bạn từng đồng hành trong phim Mây Họa Ánh Trăng sau 10 năm. Cuộc gặp gỡ đặc biệt của dàn diễn viên gồm Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jinyoung, Chae Soo Bin và Kwak Dong Yeon nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Park Bo Gum hội ngộ dàn diễn viên đóng Mây Họa Ánh Trăng.

Không khí buổi gặp gỡ khá thoải mái khi các diễn viên liên tục nhắc lại những kỷ niệm trong thời gian ghi hình Mây Họa Ánh Trăng. Đặc biệt, câu chuyện cân nặng của các thành viên cũng trở thành chủ đề được chú ý.

Trong lúc ăn ngô, Jinyoung hài hước cho biết anh đã ăn đến chiếc thứ ba. Park Bo Gum sau đó tò mò hỏi đàn anh về cân nặng hiện tại. Khi Jinyoung tiết lộ mình nặng 66 ký, Park Bo Gum lập tức dành lời khen: "Anh quản lý tốt thật đấy".

Kim Yoo Jung cũng bất ngờ trước vóc dáng của Jinyoung và nhận xét anh rất gầy. Kwak Dong Yeon thì cho biết bản thân từng nghĩ Jinyoung phải nặng hơn 70 ký.

Từ câu chuyện của Jinyoung, các thành viên chuyển sang bàn về cân nặng của Park Bo Gum. Nam diễn viên sinh năm 1993 chia sẻ rằng thời điểm đóng Mây Họa Ánh Trăng, anh nặng khoảng 65 ký. Sau 10 năm, cân nặng của Park Bo Gum đã có sự thay đổi đáng kể.

"Tôi hiện tại cứ tăng dần. 73, 74, rồi 75 ký", Park Bo Gum nói. Cuối cùng, anh thẳng thắn tiết lộ cân nặng hiện tại là 76 ký khiến những người có mặt bật cười.

Thông tin này gây chú ý bởi Park Bo Gum từng xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, thanh mảnh khi đảm nhận vai Thế tử Lee Yeong trong Mây Họa Ánh Trăng. Sau một thập kỷ, nam diễn viên đã bước sang tuổi 33 và có nhiều thay đổi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Việc Park Bo Gum thoải mái chia sẻ cân nặng trong dịp hội ngộ đồng nghiệp cũ mang đến một khoảnh khắc đời thường thú vị. Sau 10 năm, dàn diễn viên của Mây Họa Ánh Trăng vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, đồng thời khiến khán giả có dịp nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ của dàn diễn viên từng tạo nên cơn sốt màn ảnh Hàn.

Park Bo Gum cho biết anh tăng 11 ký sau 10 năm đóng Mây Họa Ánh Trăng.

Park Bo Gum sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em và là con út. Từ nhỏ, anh đã yêu âm nhạc, đặc biệt có khả năng ca hát và chơi piano, từng nuôi ước mơ trở thành ca sĩ.

Năm 11 tuổi, Park Bo Gum thử sức tại nhiều công ty giải trí lớn trước khi được SidusHQ phát hiện. Ban đầu theo đuổi âm nhạc, anh dần nhận ra thế mạnh của bản thân nằm ở diễn xuất và chuyển hướng sự nghiệp. Ngoài nghệ thuật, nam diễn viên còn có năng khiếu bơi lội. Khi còn học trung học, anh từng là thành viên đội tuyển bơi của trường và giành nhiều thành tích tại các giải đấu.