Steven Nguyễn: 'Tôi không phải diễn viên tốt'

Chỉ trong một năm, Steven Nguyễn, từ cái tên quen thuộc với các web-drama, series trực tuyến, bất ngờ trở thành gương mặt nhận được sự quan tâm lớn ở địa hạt điện ảnh. Mưa đỏ và Trại buôn người - hai tác phẩm cách nhau đúng 12 tháng, một là phim có doanh thu cao nhất lịch sử, còn lại đang có tốc độ kiếm tiền chóng mặt - khiến tên tuổi anh liên tục được nhắc đến.

“Gặp thời” có lẽ là hai từ mà giới mộ điệu điện ảnh dễ dàng gắn cho Steven Nguyễn lúc này. Thực chất, nhận định ấy không phải không có cơ sở, khi thành công của hai bộ phim đến từ nhiều yếu tố, trong khi diễn xuất của Steven Nguyễn nhìn chung mới dừng ở mức tròn trịa, chưa thật sự bùng nổ.

Dù vậy, bản thân Steven Nguyễn là người hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của hai chữ đầy hàm ý đó. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, nam diễn viên thừa nhận bản thân may mắn, song phía sau thời điểm được chú ý là hành trình hơn 10 năm theo đuổi nghề, trải qua không ít giai đoạn chật vật và chờ đợi cơ hội. Bên cạnh đó, anh cũng thẳng thắn chia sẻ về những tranh luận xoay quanh Trại buôn người cũng như diễn xuất của bản thân thời gian qua.

"Mẹ từng bảo tôi diễn không tự nhiên"

- Trại buôn người từng hoãn chiếu nhiều lần, thậm chí có thời điểm người ta không rõ phim có được ra mắt hay không. Cho đến hiện tại, tác phẩm đang gây chú ý ở phòng vé. Biên độ cảm xúc của anh thế nào?

- Thật sự tôi từng rất lo lắng và bây giờ rất vui, cảm thấy bao nhiêu công sức anh em trong ê-kíp bỏ ra cuối cùng cũng nhận được kết quả.

Trước đó, cứ mỗi lần tưởng sắp được xem phim, cảm xúc của tôi lại dâng lên, rồi hụt xuống vì tiếp tục phải chờ. Vì vậy, đến khi bộ phim thực sự ra rạp và được khán giả đón nhận, tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng, tác phẩm cũng có cơ hội đến gần khán giả hơn.

- Dù vậy, phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Điều đó có khiến anh lăn tăn?

-Tôi vẫn vui thôi. Quan điểm của tôi là cứ hoan hỷ và chấp nhận mọi phản hồi. Khi khán giả quan tâm, bỏ tiền ra xem phim thì họ có quyền khen - chê.

Được khen thì tất nhiên là vui. Còn lời chê, tôi sẽ tiếp thu và xem đó là kinh nghiệm. Có những điều mình làm chưa tốt thì khán giả mới góp ý, không thể cứ buồn mãi được. Quan trọng là nhìn lại để những dự án sau không lặp lại các hạn chế đó.

Steven Nguyễn cho biết anh vui khi Trại buôn người được khán giả đón nhận sau nhiều lần hoãn chiếu, đồng thời sẵn sàng tiếp thu những ý kiến trái chiều về bộ phim.

- Nhiều người cho rằng Trại buôn người là một tác phẩm được làm ra thuần để bán vé, dựa trên một chủ đề thời sự, ăn khách, trong khi thông điệp không có gì?

- Với tôi, phim có thông điệp tích cực. Nói gì thì nói, ở thời điểm hiện tại vẫn còn những trường hợp bị lừa đi làm việc ở nước ngoài. Đây là bộ phim cho mọi người thấy khá chân thực việc mình bị lừa sẽ như thế nào. Chúng tôi muốn kể câu chuyện đó để mọi người cảnh giác hơn.

Còn về chuyện có tâm huyết hay không, mọi người cũng thấy các diễn viên đều rất cực, cố gắng nhiều vì bộ phim này. Có người đã gặp chấn thương nặng hoặc phải vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Minh Kiên không biết bơi nhưng phải quay cả một trường đoạn dưới sông, rất phức tạp. Chỉ riêng việc nhảy xuống, bơi một mình ở con sông đó đã khó rồi. Bạn cũng cố gắng rất nhiều, có lúc hụt chân. May là đoàn chuẩn bị phần safety (PV: bảo đảm an toàn) khá kỹ nên mọi thứ đều ổn.

Hay Trầm Minh Hoàng cũng gặp chấn thương nặng. Lúc đó tôi bị choáng khoảng vài giây, sau đó mới định thần lại rồi chạy qua xem anh ấy thế nào. Tôi chỉ lo anh ấy có bị gì không, chuyện quay phim thì từ từ tính, lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì rất tội nghiệp.

- Bản thân Steven Nguyễn thì sao, anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình?

- Hiện tại, tôi tự đánh giá bản thân vẫn chưa diễn quá tốt. Tôi đang cố gắng nâng cấp mình, từ kỹ năng diễn xuất đến cách thoại. Nói chung, tôi còn thiếu sót rất nhiều và vẫn trong quá trình hoàn thiện.

May mắn là bạn bè, gia đình nhìn nhận khá tích cực. Mọi người nói bây giờ tôi diễn khác xưa nhiều, nhìn chung là tốt hơn. Hồi xưa mẹ hay la, nói: “Con diễn mà sao nhìn, nghe nó không tự nhiên gì hết”. Nhưng bây giờ mẹ lại nói: “OK, tự nhiên rồi đó. Tự nhiên rồi”.

- Có ý kiến cho rằng nhân vật Ny hơi mờ nhạt, có phần lãng phí khả năng diễn xuất của anh. Đó có phải điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối, cho rằng bản thân chưa diễn quá tốt?

- Tôi vẫn giữ tâm thế thoải mái. Cảm nhận của khán giả, mình không thể điều khiển được. Dù thế nào, tôi vẫn vui vẻ đón nhận. Những ý kiến tiêu cực thì mình tiếp thu để phát triển bản thân, mỗi ngày tốt hơn một chút.

Còn về chuyện có tiếc nuối hay không, tôi nghĩ diễn viên nào cũng có sự cầu tiến, cầu toàn. Diễn xong, khi xem lại, mình luôn thấy đáng lẽ chỗ này có thể làm hay hơn, đoạn kia có thể xử lý tốt hơn. Nhưng ở thời điểm quay, đạo diễn là người biết như thế nào là đủ. Diễn viên thường muốn làm thêm, đẩy hơn nữa, nên cũng cần một người đạo diễn để giữ mình lại.

- Từ Mưa đỏ cho tới Trại buôn người, Steven vẫn hiện lên với hình ảnh có phần mạnh mẽ, cơ bắp, khai thác nhiều lợi thế hình thể và các cảnh hành động, thay vì những lớp diễn biến tâm lý phức tạp?

- Thực ra tôi phân định rất rõ ràng. Vai trước mình đã làm tốt rồi thì OK, đó là việc đã qua, bây giờ tôi chỉ tập trung làm tốt những vai tiếp theo. Tôi không quá đặt nặng chuyện vai trước đã như thế này thì vai sau phải như thế nào.

Tôi cũng muốn thử nhiều dạng vai, thể loại khác nhau, không muốn đóng khung bản thân vào một hình ảnh, để khán giả nhìn mình như một diễn viên đa năng.

Điều khiến tôi muốn tham gia dự án này là vì được làm chung với những anh em đã ở bên mình từ những ngày khó khăn. Với Hùng Long Phong Bá, anh em đã làm với nhau nhiều rồi, hiểu ý nhau, nên không có lý do gì tôi lại từ chối làm cùng mọi người.

- Và cả hai phim đều thắng lớn tại phòng vé. Nếu nhà sản xuất coi đây là một công thức, liên tục cast anh vào những dạng vai tương tự thì sao? Lựa chọn của Steven Nguyễn khi đó là gì?

- Nếu rơi vào trường hợp đó, tôi nghĩ mình vẫn có thể chủ động bằng cách thay đổi nét diễn, làm sao để vai sau có điểm mới so với vai trước.

Ví dụ hai nhân vật có thể cùng màu sắc, nhưng tính cách chắc chắn sẽ khác nhau. Giang hồ cũng có kiểu này, kiểu kia. Tôi sẽ tìm hiểu thêm, tham khảo và hỏi ý kiến những người xung quanh để tìm cách thể hiện khác đi, tránh lặp lại chính mình.

Thực ra sắp tới, tôi cũng có vài dự án không phải vai giang hồ, cũng không phải phản diện. Mong là mọi người sẽ đón nhận.

Nam diễn viên thừa nhận diễn xuất của mình vẫn còn nhiều thiếu sót.

10 năm ròng rã để được "gặp thời"

- Sắp tới Steven Nguyễn xuất hiện trong nhiều phim quá. Thời của anh tới rồi?

- (cười)

- Nhưng cũng có người bảo anh quá may mắn?

- Tôi cũng thường chia sẻ với mọi người là mình gặp rất nhiều may mắn. Từ một may mắn này kéo theo cái này, cái kia, cho tới hiện tại. Tôi đang rất hạnh phúc vì điều đó và cũng sẽ cố gắng hơn.

Nhưng tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều. Những gì đang diễn ra cho tôi niềm tin rằng những việc mình cố gắng từ trước tới giờ thực sự có ý nghĩa, có kết quả. Tôi cũng tin vào con đường mình đã chọn hơn.

- Anh có thích cuộc sống hiện tại?

- Tôi đang enjoy (tận hưởng).

- Cụ thể?

- Tôi đã phấn đấu cũng 10 năm để có được cảm giác như thế này. Cho nên bây giờ cứ enjoy nó thôi. Mình đã có được rồi thì phải cố gắng, quý trọng điều này và tiếp tục nâng cấp bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được như hiện tại, thật sự.

“Giờ tôi chỉ sợ mình làm không tốt, phụ lòng những người đã tin tưởng, trao cơ hội cho mình”, anh nói.

Trong suốt sự nghiệp, tôi không nghĩ quá nhiều. Ví dụ mình đặt ra một mục tiêu mà trong thời gian dài không đạt được thì rất dễ nản. Khi làm nghề, tôi không đặt kỳ vọng theo kiểu phải đạt mục tiêu trong bao lâu, bao lâu thì phải nổi tiếng.

Kể cả những lúc ế, không có việc làm, phải làm những công việc khác như sales nước uống tinh khiết, làm nhà hàng, bưng bê… tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ không có show thì kiếm việc gì đó để duy trì. Có show thì đi làm, vẫn cố gắng tạo dựng các mối quan hệ để tiếp tục làm cái nghề mình thích.

- Một người đang “gặp thời” thì có gì trăn trở không?

- Rất nhiều. Tôi luôn đặt mình ở tâm thế là bản thân chưa tốt, chưa phải diễn tốt đâu.

Cho nên lúc nào tôi cũng phải cập nhật, tìm hiểu, xem phim nước ngoài để học những nét diễn mới hơn. Tôi cũng phải tìm cách để bản thân không quá cũ, những mảng miếng hay nét diễn của mình không trở nên nhàm chán.

- Nhưng từ sau Mưa đỏ tới hiện tại, Steven cũng bị kéo vào rất nhiều “drama”. Hình như cuộc sống mới cũng không hẳn thoải mái?

- Tôi hoan hỷ với mọi thứ. Mình nhìn mọi chuyện ở góc độ nhẹ nhàng thì mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trừ những việc quá nghiêm trọng. Nhưng với tôi, tới giờ cũng chưa có chuyện nào nghiêm trọng quá. Cái gì vui thì mình ưu tiên. (cười)

- Có bao giờ anh nghĩ mình phải cư xử khác đi, cân nhắc nhiều hơn về hành động, lời nói ở những sự kiện lớn?

- Nếu ai đó hiểu lầm thì đành chịu thôi. Nói chung mình đừng trách bản thân quá nhiều. Khi biết người ta hiểu lầm mình, tôi sẽ nhìn lại nguyên nhân và lấy đó làm kinh nghiệm để không lặp lại, tránh khiến người khác tiếp tục hiểu lầm.

Chứ mình không thể đi giải thích cho tất cả mọi người được, đúng không? Tôi chỉ rút kinh nghiệm, đón nhận việc đó và coi như một bài học cho mình.

- Còn nỗi sợ thì sao?

- Giờ tôi chỉ sợ mình làm không tốt, phụ lòng những người đã tin tưởng và trao cơ hội cho mình.

Thuận Minh