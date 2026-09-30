4 ái nữ có gia thế nghìn tỷ nổi tiếng trên mạng xã hội

Xuất thân từ những gia đình giàu có, nhiều ái nữ ở châu Á nhanh chóng thu hút sự chú ý khi sở hữu lượng người theo dõi "khủng" trên MXH. Có người nổi tiếng nhờ gia thế và cuộc sống xa hoa, nhưng cũng người khác tận dụng lợi thế gia đình để phát triển kinh doanh, thời trang và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Những ái nữ vừa giàu vừa giỏi

Trong thời đại mạng xã hội phát triển, nhiều người trẻ xuất thân từ các gia đình giàu có không còn chỉ được biết đến nhờ gia thế mà còn trở thành KOL, influencer hoặc doanh nhân.

Jaime Xie là con gái của Ken Xie, nhà sáng lập công ty an ninh mạng Fortinet. Cô gây chú ý trong lĩnh vực thời trang nhờ vóc dáng cao ráo, gương mặt nổi bật và phong cách thời trang sành điệu. Trên Instagram, cô có hơn 700.000 người theo dõi. Cô từng xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang và trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn ở châu Âu. Truyền thông từng ước tính tài sản của cô khoảng 1,4 tỷ Đài tệ (hơn 1.000 tỷ đồng).

Jaime Xie rất nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang.

Một cái tên khác là Calista Cuaca, con gái doanh nhân Indonesia Nurdian Cuaca và cựu tiếp viên hàng không Singapore - Jamie Chua. Gia đình cô từng gây chú ý sau vụ ly hôn của cha mẹ vào năm 2011.

Trong quá trình giải quyết vụ ly hôn, Jamie Chua từng yêu cầu chồng cũ chi trả 450.000 SGD mỗi tháng (khoảng 9,5 tỷ đồng vào thời điểm quy đổi). Tuy nhiên, đây là khoản trợ cấp mà Jamie Chua yêu cầu, không phải khoản tiền được xác nhận Calista trực tiếp nhận. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận riêng nhưng các điều khoản không được công khai.

Calista Cuaca có người mẹ rất nổi tiếng là Jamie Chua.

Calista sau đó xây dựng hình ảnh riêng trên MXH. Cô từng được truyền thông quốc tế giới thiệu trong nhóm những “rich kids” nổi bật tại Singapore. Hiện tại, cô từng sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 40.000 người đăng ký trên YouTube. Nội dung của Calista tập trung vào thời trang, làm đẹp, du lịch và cuộc sống cá nhân.

Không chỉ hoạt động trên mạng xã hội, Calista còn tham gia kinh doanh. Cô từng hợp tác thành lập thương hiệu trang sức I Am Limited Edition, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các nội dung thời trang tại Singapore.

Tận dụng MXH để phát triển sự nghiệp

Bên cạnh những ái nữ được chú ý bởi cuộc sống xa hoa, một số người lại tận dụng MXH để phát triển sự nghiệp riêng.

Li Ke Tai Tai từng là kỹ sư y sinh, sau đó sang Mỹ khởi nghiệp và thành lập thương hiệu chăm sóc da NERD Skincare. Sau đó, cô chuyển hướng trở thành YouTuber chuyên sản xuất nội dung kiến thức và từng sở hữu hơn 1 triệu người đăng ký.

Li Ke Tai Tai từng mời Yesung về làm gương mặt đại diện cho công ty mình.

Cô thường được truyền thông nhắc đến với xuất thân là con gái của Li Bingzhen - nhà sáng lập kiêm chủ tịch một công ty mỹ phẩm tại Đài Loan. Dù có gia đình hoạt động trong ngành mỹ phẩm, cô vẫn xây dựng thương hiệu và sự nghiệp riêng trong lĩnh vực kinh doanh.

Thương hiệu thực phẩm bổ sung do cô sáng lập từng mời Yesung - thành viên nhóm Super Junior làm gương mặt đại diện. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết doanh thu công ty những năm gần đây gần như tăng gấp đôi.

Ngoài ra, còn một cái tên gây chú ý khác là Lin Xuanying, con gái của gia đình sở hữu thương hiệu Ya Fang Lamb Hot Pot. Sau khi tốt nghiệp Le Cordon Bleu Paris và nhận chứng chỉ chuyên môn, cô trở về Đài Loan làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty gia đình.

Lin Xuanying là người thừa kế của thương hiệu Ya Fang Lamb Hot Pot.

Cô sử dụng video ngắn để gây sự chú ý trên MXH và giúp thương hiệu gia đình tiếp cận nhóm khách hàng trẻ. Sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt ngọt ngào khiến cô có rất nhiều fan hâm mộ.

Tài khoản Instagram của Lin Xuanying hiện có khoảng 406.000 người theo dõi. Tháng 6 năm nay, cô được mời tham gia sự kiện của đội bóng chày Wei Chuan Dragons với vai trò khách mời ném bóng khai mạc, qua đó tiếp tục thu hút sự chú ý trên MXH.

Bốn ái nữ này tuy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng họ vẫn cố gắng tự gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Và đặc biệt, nhờ biết tận dụng sự chú ý trên MXH, họ đã gặt hái nhiều thành công.