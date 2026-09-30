Đạo diễn phim Trại Buôn Người lên tiếng khi phim bị đem ra so sánh

Ngay từ khi công bố dự án, Trại Buôn Người đã nhận được sự chú ý khi khai thác đề tài buôn người, lừa đảo và những đường dây tội phạm xuyên biên giới. Sau khi phim ra mắt, tác phẩm tiếp tục được khán giả bàn luận, trong đó có những ý kiến đặt phim cạnh các bộ phim từng khai thác cùng chất liệu.

Trước những nhận xét này, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã có chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình. Anh cho biết bản thân không muốn Trại Buôn Người bị đặt lên bàn cân với bất kỳ tác phẩm nào khác.

Poster phim Trại Buôn Người.

“Với phim của tôi thì tôi chỉ biết là mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Mong mọi người đừng lấy phim của tôi mà so sánh hay lấy phim của người ta để so sánh với bất kỳ sản phẩm nào”, đạo diễn chia sẻ.

Theo Toni Dương Bảo Anh, buôn người và lừa đảo vốn không phải những đề tài mới trên màn ảnh. Vì vậy, điều ê-kíp hướng đến không đơn thuần là khai thác một vấn đề xã hội đang được quan tâm, mà còn tìm cách xây dựng câu chuyện dựa trên những chất liệu thực tế.

Để chuẩn bị cho dự án, ê-kíp Trại Buôn Người đã dành khoảng 5 năm phát triển bộ phim. Trong quá trình thực hiện, đoàn phim tiếp cận những người từng là nạn nhân cũng như những người có kinh nghiệm tham gia giải cứu nạn nhân khỏi các đường dây buôn người. Những câu chuyện và thông tin thu thập được trở thành một phần chất liệu để ê-kíp xây dựng thế giới trong phim.

Tác phẩm xoay quanh những con người bị dụ dỗ bởi những lời mời hấp dẫn rồi rơi vào một hệ thống tội phạm được tổ chức chặt chẽ. Từ những lời hứa về công việc và thu nhập, các nạn nhân phải đối mặt với việc bị kiểm soát, bóc lột và tước đoạt tự do.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng dàn cast phim Trại Buôn Người.

Thông qua câu chuyện của các nhân vật, Trại Buôn Người hướng sự chú ý đến những cái bẫy có thể xuất hiện phía sau một lời mời tưởng như vô hại. Đặc biệt, bộ phim nhấn mạnh khoảng cách giữa những lời quảng cáo về một tương lai tốt đẹp và thực tế khắc nghiệt mà các nạn nhân phải đối diện khi đã bước chân vào đường dây tội phạm.

Với đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, việc dành nhiều năm cho dự án cũng là cách để ê-kíp có thêm thời gian nghiên cứu và hoàn thiện câu chuyện. Những trải nghiệm thực tế từ quá trình tìm hiểu đề tài được đưa vào bộ phim nhằm tạo nên một thế giới có nhiều tuyến nhân vật, từ nạn nhân đến những người đứng phía sau đường dây.

Sau khi chính thức ra rạp, Trại Buôn Người tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Những cuộc thảo luận xoay quanh bộ phim cũng khiến chia sẻ của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh được chú ý.

Thay vì đặt tác phẩm trong mối tương quan với một bộ phim cụ thể, đạo diễn cho biết anh muốn khán giả tự cảm nhận Trại Buôn Người như một sản phẩm độc lập, được xây dựng từ quá trình nghiên cứu và chuẩn bị kéo dài nhiều năm của ê-kíp.