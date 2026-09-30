Quang Lê mang lại hạnh phúc cho ngọc nữ bolero ở Mỹ

Quang Lê là một trong những nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bolero được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu mến. Với giọng hát ngọt ngào cùng phong cách biểu diễn gần gũi, nam ca sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc tại Việt Nam lẫn hải ngoại.

Mới đây, Quang Lê và "ngọc nữ bolero" Tố My có màn hội ngộ tại Mỹ khi cùng tham gia một đêm nhạc. Bên cạnh âm nhạc, khoảnh khắc đời thường giữa hai nghệ sĩ cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi Tố My chia sẻ đoạn clip ghi lại món quà đặc biệt mà Quang Lê dành tặng cô.

Tố My vỡ òa hạnh phúc khi Quang Lê tặng quà.

Theo đó, Quang Lê tặng Tố My một chiếc điện thoại thuộc dòng sản phẩm vừa ra mắt, có giá trị gần 40 triệu đồng. Nhận món quà từ đàn anh, nữ ca sĩ không giấu được sự vui vẻ và hạnh phúc.

Tố My còn hài hước kể lại câu chuyện phía sau món quà: "Xưa giờ My không có thói quen chạy theo công nghệ. Nhưng 'táo đỏ' của anh Lê, vất vả lái xe 2 tiếng đồng hồ để 'hái' thì để suy nghĩ lại".

Cách ví von dí dỏm của Tố My khiến khoảnh khắc nhận quà trở nên gần gũi, hài hước hơn. Qua đoạn clip, nữ ca sĩ liên tục thể hiện sự thích thú trước món quà có giá trị mà Quang Lê dành tặng. Hành động của nam ca sĩ cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai đồng nghiệp cùng theo đuổi dòng nhạc bolero, trữ tình.

Ngay sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc Tố My nhận quà từ Quang Lê nhận nhiều sự quan tâm. Một số khán giả thích thú trước sự hài hước của nữ ca sĩ, đồng thời dành lời khen cho tình cảm mà hai nghệ sĩ dành cho nhau. Màn tương tác tự nhiên của cả hai cũng khiến người hâm mộ thích thú và tiếp tục bàn luận về tình bạn, tình đồng nghiệp giữa họ.

Quang Lê tặng món quà gần 40 triệu đồng mua ở Mỹ cho Tố My.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Nam ca sĩ góp mặt trong các chương trình ca nhạc, đêm diễn phục vụ khán giả yêu bolero ở Việt Nam và hải ngoại. Bên cạnh biểu diễn, anh cũng dành thời gian chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hoạt động nghệ thuật trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Quang Lê vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt về cuộc sống riêng tư. Nam ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và không thường xuyên công khai những mối quan hệ cá nhân. Chính điều này khiến đời sống tình cảm của anh đôi khi trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Quang Lê từng nhiều lần được khán giả "đẩy thuyền" với các đồng nghiệp nữ có màn tương tác thân thiết trên sân khấu hoặc ngoài đời. Tố My cũng là một trong những nữ ca sĩ thường xuyên được nhắc đến bên cạnh nam ca sĩ. Tuy nhiên, những thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa hai người chủ yếu xuất phát từ sự yêu thích và bàn luận của khán giả, chưa có xác nhận về chuyện hẹn hò.

Quang Lê và Tố My có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm qua.

Nam ca sĩ kín tiếng về chuyện tình cảm.

Hiện tại, Quang Lê vẫn tập trung cho công việc ca hát và những dự án âm nhạc. Những màn hội ngộ cùng đồng nghiệp, trong đó có Tố My, tiếp tục mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thú vị bên cạnh các tiết mục bolero quen thuộc.