Khán giả phản ứng với Steven Nguyễn sau 1 năm kể từ Mưa Đỏ

Một năm sau khi Mưa Đỏ tạo nên cơn sốt tại phòng vé Việt, Steven Nguyễn trở thành một trong những gương mặt được khán giả quan tâm nhiều nhất. Từ một diễn viên từng mất nhiều năm tìm kiếm cơ hội, Steven Nguyễn giờ đây liên tục xuất hiện trong những dự án lớn và nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng biến hóa qua từng vai diễn.

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Steven Nguyễn từng trải qua hành trình dài hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Anh từng nhận nhiều vai nhỏ, tham gia web drama và có thời điểm phải làm thêm nhiều công việc khác để duy trì cuộc sống. Khoảng thời gian khó khăn đó không khiến Steven Nguyễn từ bỏ diễn xuất mà trở thành nền tảng giúp anh tích lũy kinh nghiệm và vốn sống.

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của điện ảnh Việt với hành trình sự nghiệp nhiều dấu ấn.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Steven Nguyễn đến với vai Quang trong Mưa Đỏ. Nhân vật một sĩ quan trong bối cảnh chiến tranh giúp nam diễn viên tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, khả năng thể hiện nội tâm phức tạp và cách xây dựng một nhân vật không hoàn toàn một chiều. Thành công của bộ phim với doanh thu hơn 700 tỷ đồng đã đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với công chúng.

Sau Mưa Đỏ, phản ứng của khán giả dành cho Steven Nguyễn có sự thay đổi rõ rệt. Không còn là gương mặt quen thuộc ở những vai phụ, Steven Nguyễn trở thành cái tên được nhắc đến thường xuyên trong các cuộc thảo luận về những diễn viên trẻ nổi bật của điện ảnh Việt. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự nghiêm túc, ngoại hình phù hợp với màn ảnh và tinh thần không ngại thử sức ở những dạng vai khác nhau.

Thành công của Mưa Đỏ giúp Steven Nguyễn bước ra khỏi những vai phụ quen thuộc và trở thành cái tên được khán giả quan tâm trên màn ảnh Việt.

Điều khiến khán giả chú ý là Steven Nguyễn không lựa chọn đi theo một hình tượng cố định sau thành công của Mưa Đỏ. Trong Không Giới Hạn, anh hóa thân thành Trung tá Đào Minh Kiên, một người lính thời bình với màu sắc điềm tĩnh, trách nhiệm và nhiều giằng co trong đời sống cá nhân. Vai diễn này cho thấy Steven Nguyễn có thể rời khỏi hình ảnh gai góc để tiếp cận những nhân vật tiết chế hơn.

Đến Trại Buôn Người, Steven Nguyễn tiếp tục tạo bất ngờ khi thay đổi hoàn toàn hình ảnh. Từ một nhân vật mạnh mẽ trên chiến trường, anh trở thành Ny, một người nông dân miền Tây hiền lành bị cuốn vào đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Để chuẩn bị cho vai diễn, Steven Nguyễn giảm cân, xuống An Giang tập làm quen với việc điều khiển bò và thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm.

Steven Nguyễn gây bất ngờ khi thay đổi hình ảnh trong Trại Buôn Người, vào vai Ny, một người nông dân miền Tây hiền lành bị cuốn vào biến cố lớn của cuộc đời.

Vai Ny cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi sự khác biệt so với những nhân vật trước đó. Nếu Quang trong Mưa Đỏ gây ấn tượng bởi khí chất mạnh mẽ, thì Ny lại gần gũi hơn với hình ảnh một con người bình thường phải chiến đấu để sinh tồn. Chính sự đời thường trong cách thể hiện giúp Steven Nguyễn nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gọi Steven Nguyễn là "chàng khờ đáng yêu" bởi hình ảnh ngoài đời có phần giản dị, hài hước và gần gũi, trái ngược với những nhân vật gai góc anh từng thể hiện trên màn ảnh. Sự chân thật trong cách giao tiếp cùng người hâm mộ khiến Steven Nguyễn tạo được hình ảnh thân thiện bên cạnh năng lực diễn xuất.

Hình ảnh đời thường giản dị, hài hước giúp Steven Nguyễn tạo thiện cảm với khán giả bên cạnh những vai diễn có phần gai góc trên màn ảnh.

Không chỉ được yêu thích qua từng vai diễn, Steven Nguyễn còn nhận được sự ghi nhận bởi thái độ làm nghề. Nam diễn viên từng chia sẻ anh luôn đặt tâm thế chưa hoàn thiện để tiếp tục học hỏi, tránh lặp lại chính mình trong các dự án mới. Đây cũng là lý do Steven Nguyễn liên tục lựa chọn những nhân vật có màu sắc khác nhau thay vì chỉ khai thác thế mạnh hành động.

Sau một năm kể từ thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong sự nghiệp. Anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Hoàng Hậu Cuối Cùng và Đặc Công Rừng Sác, mở ra nhiều cơ hội để khán giả nhìn thấy thêm những khía cạnh mới trong diễn xuất.

Hành trình của Steven Nguyễn cho thấy dấu ấn của sự bền bỉ, khi mỗi vai diễn mới đều mở ra một góc nhìn khác về khả năng diễn xuất của nam diễn viên.

Hành trình của Steven Nguyễn cho thấy thành công không đến từ một vai diễn duy nhất mà là kết quả của quá trình kiên trì và khả năng nắm bắt cơ hội. Sau nhiều năm đứng phía sau ánh hào quang, Steven Nguyễn hiện trở thành một trong những gương mặt được chờ đợi trên màn ảnh Việt, với kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn bằng những vai diễn mới trong tương lai.