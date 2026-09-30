Kendall Jenner diện váy maxi xuyên thấu gây sốt

Mỗi năm, show diễn của L'Oréal Paris góp thêm một điểm nhấn cho Fashion Month với không khí hào nhoáng, sôi động và đề cao tinh thần gắn kết giữa phụ nữ. Tiếp nối thông điệp quen thuộc "Because You're Worth It", sàn diễn "Express Your Worth" quy tụ dàn đại sứ thương hiệu, người mẫu và nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế nhằm tôn vinh cá tính, sự tự tin và quyền năng của phụ nữ.

Năm nay, show diễn được tổ chức tại Place Joffre, Paris (Pháp), tiếp tục truyền tải tinh thần này với sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Đáng chú ý, Kendall Jenner trở lại sàn diễn của L'Oréal Paris. Tuy nhiên, thay vì đảm nhận vị trí người mẫu kết màn như trước, cô dẫn đầu dàn người mẫu xuất hiện trên sân khấu.

Kendall Jenner trở thành tâm điểm tại show thời trang L'Oréal Paris 2026. Ảnh: Getty Images

Kendall Jenner gây chú ý ngay từ những bước catwalk đầu tiên. Siêu mẫu nở nụ cười rạng rỡ khi sải bước trong thiết kế váy đen xuyên thấu ôm sát cơ thể, tạo hiệu ứng như một lớp vải mỏng phủ lên đường cong. Phần thân váy được thiết kế với những đường xoắn và quấn quanh cơ thể, sau đó buông dài chạm đất.

Thiết kế có phần cổ cao kết hợp đường xẻ đùi cao, tạo điểm nhấn cho tổng thể. Kendall Jenner phối trang phục cùng sandals cao gót mảnh màu đen và nội y màu ngà bằng chất liệu mềm, có thể nhìn thấy phía dưới lớp vải xuyên thấu.

Sự xuất hiện của Kendall Jenner cũng góp phần tạo nên khoảnh khắc nổi bật cho show diễn năm nay. Sau cô, hàng loạt tên tuổi đình đám lần lượt xuất hiện trên sàn catwalk như Viola Davis, Cara Delevingne, Eva Longoria, Simone Ashley, Jane Fonda, Andie MacDowell, Aja Naomi King, Kristen Bell và Philippine Leroy-Beaulieu.

Kendall Jenner xuất hiện cùng loạt tên đình đám trên sàn catwalk như Viola Davis, Cara Delevingne, Eva Longoria, Simone Ashley... Ảnh: Getty Images

Dàn sao mang đến những màu sắc khác nhau cho "Express Your Worth", từ các người mẫu quen thuộc với sàn diễn thời trang đến những diễn viên, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng quốc tế. Sự kết hợp này tiếp tục thể hiện định hướng của L'Oréal Paris trong việc đưa nhiều thế hệ và cá tính khác nhau cùng xuất hiện trong một sân khấu thời trang.

Ở phần cuối chương trình, Céline Dion tạo bất ngờ khi đảm nhận vai trò kết màn bằng màn trình diễn ca khúc "I'm Alive". Nữ ca sĩ mang đến không khí sôi động cho những phút cuối của show.

L'Oréal Paris hiện là đối tác làm đẹp chính thức cho chuỗi chương trình lưu trú của Céline Dion tại Paris. Chuỗi biểu diễn này dự kiến kéo dài đến ngày 29/5/2027.

Với sự góp mặt của Kendall Jenner cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng, show "Express Your Worth" tiếp tục trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý của Fashion Month. Trong đó, hình ảnh Kendall Jenner dẫn đầu sàn diễn với chiếc váy maxi đen xuyên thấu trở thành một trong những khoảnh khắc nổi bật của chương trình.