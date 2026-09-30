Quyết định giúp Đoàn Thiên Ân chính thức đổi đời

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân từng bước chuyển hướng sang điện ảnh. Cô chạm ngõ màn ảnh rộng với Công Tử Bạc Liêu (2024), đảm nhận vai Bảy Loan, một cô đào hát cải lương. Nhân vật này mang màu sắc nghệ thuật và gắn với không khí Nam Bộ xưa, tạo thử thách đầu tiên cho một gương mặt vốn chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Bộ phim đạt khoảng 36 tỷ đồng, song quan trọng hơn, tác phẩm mở ra bước đi mới trong sự nghiệp của Thiên Ân.

Sau vai diễn đầu tay, Thiên Ân không lựa chọn tiếp tục khai thác hình ảnh quen thuộc của một người đẹp trên màn ảnh. Trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, cô vào vai Thúy Vân, một cô gái bán bánh mì. Nhân vật đời thường, gần gũi và có cách thể hiện khác hoàn toàn Bảy Loan. Bộ phim đạt khoảng 211 tỷ đồng, đưa Thiên Ân đến gần hơn với khán giả điện ảnh và giúp cô có thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất.

Đoàn Thiên Ân liên tục làm mới hình ảnh qua từng vai diễn. Ảnh: FBNV

Nếu Công Tử Bạc Liêu là bước thử sức đầu tiên thì Nụ Hôn Bạc Tỷ cho thấy Thiên Ân bắt đầu được đặt vào những vai diễn có màu sắc trẻ trung, gần với đời sống đương đại. Tuy nhiên, nữ diễn viên tiếp tục cho thấy cô không muốn đóng khung mình trong một kiểu nhân vật.

Đến Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Thiên Ân đảm nhận vai nữ tu sĩ. Đây là một sự thay đổi đáng kể khi nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp, đòi hỏi cách thể hiện tiết chế hơn. Thiên Ân cũng có quá trình chuẩn bị riêng cho vai diễn, trong đó tìm hiểu đời sống tại tu viện để có thêm trải nghiệm trước khi bước vào nhân vật. Bộ phim đạt khoảng 118 tỷ đồng, giúp cô có hai tác phẩm liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng.

Ba vai diễn trong ba bộ phim cho thấy một điểm chung trong cách Thiên Ân lựa chọn dự án: liên tục thay đổi nghề nghiệp, hoàn cảnh và màu sắc nhân vật. Một cô đào hát cải lương, một cô gái bán bánh mì và một nữ tu sĩ gần như không có nhiều điểm tương đồng. Điều này giúp hành trình điện ảnh của Thiên Ân không bị giới hạn trong hình ảnh một hoa hậu chuyển sang đóng phim.

Thiên Ân tạo dấu ấn với vai Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ.

Với Án Mạng Karaoke, sự thay đổi tiếp tục được đẩy xa hơn khi Thiên Ân thử sức ở thể loại hài trinh thám. Trong phim, cô đảm nhận vai một thám tử, hình tượng hoàn toàn khác những nhân vật từng thể hiện. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên khai thác thêm màu sắc mới, từ cách xây dựng nhân vật đến nhịp diễn xuất.

Nếu Án Mạng Karaoke vượt mốc 100 tỷ đồng, Thiên Ân sẽ có ba bộ phim liên tiếp đạt cột mốc này sau Nụ Hôn Bạc Tỷ và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Thành tích đó sẽ tạo nên một dấu mốc đáng chú ý đối với một diễn viên mới bước vào điện ảnh chưa lâu. Dù vậy, doanh thu không phải yếu tố duy nhất đáng quan tâm trong bước đi tiếp theo của Thiên Ân.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở quyết định không lặp lại chính mình. Từ một hoa hậu được biết đến rộng rãi sau cuộc thi sắc đẹp, Thiên Ân đang từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên bằng cách thử sức với nhiều dạng vai. Mỗi dự án là một lần cô rời khỏi vùng an toàn, qua đó tạo thêm cơ hội để khán giả nhìn nhận mình bằng năng lực diễn xuất.

Thiên Ân hóa thân thành nữ tu sĩ trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Án Mạng Karaoke vì thế không chỉ là câu chuyện về việc Đoàn Thiên Ân có thể tạo hat-trick trăm tỷ hay không. Đây còn là phép thử tiếp theo cho lựa chọn của nữ diễn viên: tiếp tục thay đổi, tiếp tục thử nghiệm và từng bước chứng minh vị trí riêng trên màn ảnh Việt.