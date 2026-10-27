Ông Vui truyền thống

Một số vật dụng thời chiến được cựu chiến binh Lương Sỹ Vui gìn giữ cẩn thận để phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống.

Gần 40 năm phục vụ trong quân ngũ, năm 2006, Đại tá Lương Sỹ Vui trở về sinh sống tại địa phương và dành cả chặng đường dài sau này để kể lại những câu chuyện của một thời không thể nào quên. Trong câu chuyện kể với chúng tôi, Đại tá Lương Sỹ Vui nhớ lại: “Tháng 12/1967, khi đang là Bí thư Đoàn xã Quảng Hùng (cũ), tôi được giao nhiệm vụ đưa thanh niên trong xã đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau đợt khám, nhiều thanh niên không đủ điều kiện nhập ngũ, vậy là tôi chủ động xin được khám và trúng tuyển. Sau 3 tháng huấn luyện tại Thanh Hóa, tháng 2/1968, tôi cùng đồng đội hành quân vào chiến trường Quảng Trị và trực tiếp tham gia chiến đấu cho đến năm 1972. Dù đã biết đến chiến tranh, nhưng mãi khi đặt chân đến vùng đất lửa Quảng Trị, tôi mới cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt. Trên bầu trời, máy bay Mỹ không ngừng bắn phá; dưới mặt đất, những trận bom đạn cày xới nhiều làng quê. Giữa khói lửa chiến tranh, người lính chúng tôi vẫn bền gan, vững chí chiến đấu bảo vệ quê hương”.

Hơn 4 năm trực tiếp chiến đấu, tháng 7/1972, ông Vui được cử đi học tại Học viện Hậu cần. Sau đó, ông làm giáo viên, rồi cán bộ chính trị tại Trường Trung cấp Quân khí, Tổng cục Hậu cần. Đến năm 2006, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, khép lại gần 40 năm gắn bó trong quân đội.

Với Đại tá Lương Sỹ Vui, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng cống hiến. Ngược lại, đây là thời điểm để ông bắt đầu một hành trình mới - hành trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chính mảnh đất Quảng Trị, nơi từng diễn ra những trận đánh không khoan nhượng giữa quân đội ta với kẻ thù, nơi máu xương của hàng vạn chiến sĩ và đồng bào cả nước đổ xuống chính là nguồn cảm hứng vô tận để cựu chiến binh (CCB) Lương Sỹ Vui say sưa trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay.

CCB Lương Sỹ Vui chia sẻ: “Công nghệ thông tin, truyền thông ngày nay phát triển rất nhanh, tác động mạnh đến đời sống của giới trẻ. Cái hay nhiều mà cái không hay cũng không ít, trong khi phần lớn các cháu còn hạn chế về kiến thức, bản lĩnh để nhận biết và phân biệt. Vì vậy, giáo dục truyền thống là rất quan trọng. Điều này càng thêm ý nghĩa khi báo cáo viên là những người đã từng vào sinh ra tử trực tiếp truyền đạt nội dung, giúp các cháu cảm nhận rõ hơn về lịch sử qua những câu chuyện người thật, việc thật”.

Sau khi trở về địa phương sinh sống, CCB Lương Sỹ Vui được mời làm báo cáo viên tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại Đảng bộ xã Quảng Hùng (cũ), sau đó ông tham gia “Tổ báo cáo viên CCB” của huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn (cũ) để cùng với những nhân chứng sống khác chia sẻ niềm tự hào về đất nước mình, dân tộc mình đến thế hệ trẻ.

Tròn 20 năm làm báo cáo viên, hành trình “tiếp lửa” truyền thống của CCB Lương Sỹ Vui chưa bao giờ nguội tắt. Qua từng câu chuyện cụ thể, CCB Lương Sỹ Vui đã miệt mài bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Điều khiến CCB Lương Sỹ Vui trăn trở nhất là làm thế nào để có được cách truyền tải phù hợp, tránh sáo mòn, đơn điệu để thu hút được nhiều người nghe. Để làm được điều này, ngoài đọc tài liệu do ban tuyên giáo các cấp và hội CCB cung cấp, ông thường đến các thư viện sưu tầm, nghiên cứu, đồng thời mua hơn 200 đầu sách các loại về trau dồi thêm kiến thức. Không những thế, ông còn tìm gặp nhân vật từng tham gia các cuộc chiến ở những giai đoạn khác nhau để có cái nhìn tổng thể về lịch sử dân tộc. Tùy vào từng đối tượng và từng thời điểm tổ chức mà ông sử dụng cách nói chuyện, kể chuyện phù hợp.

CCB Lương Sỹ Vui phấn khởi cho biết: “Có nhiều trường rất đông học sinh, nhưng khi tôi kể chuyện, các cháu rất tập trung và yên lặng, nhiều cháu còn đem vở để ghi chép lại và đưa ra những câu hỏi đối với báo cáo viên để hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc. Đó là điều rất tuyệt vời đối với tôi”.

Đi qua những năm tháng gian khổ của chiến tranh, trở về cuộc sống đời thường, CCB Lương Sỹ Vui đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Ngoài làm báo cáo viên, ông dành thời gian xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” với diện tích 2.300m2, trong đó có một không gian đọc sách phục vụ cộng đồng. Để mỗi chiều hằng ngày, các CCB, các cháu thiếu nhi và người dân trong thôn lại tập trung cùng đọc sách, đọc báo, chia sẻ, cập nhật thông tin thời sự. Chưa dừng lại ở đó, chiếc loa trước hiên nhà ông thi thoảng lại vang lên những câu chuyện ý nghĩa về lịch sử nhân các ngày kỷ niệm lớn, để những người trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình. “Trách nhiệm của người lính khiến tôi chưa thể dừng lại. Dù tuổi đã cao nhưng còn đi được, còn nói được, còn viết được thì tôi vẫn tiếp tục hành trình “thắp lửa” truyền thống, để lịch sử dân tộc không bao giờ bị lãng quên”, CCB Lương Sỹ Vui chia sẻ.