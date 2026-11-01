Ngày hội Văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi

Bạn đọc trẻ tiếp cận công nghệ tại Hội Sách Hà Nội lần thứ 11. (Ảnh: BTC HỘI SÁCH)

Điểm nhấn của ngày hội là lễ phát động phong trào đọc sách trong thanh thiếu nhi Thủ đô và ra mắt huy hiệu “Đại sứ văn hóa đọc trẻ Thủ đô” năm 2026. Danh hiệu dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có đóng góp nổi bật trong lan tỏa văn hóa đọc tại đơn vị và cộng đồng. Việc tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Đại diện Thành đoàn Hà Nội đề nghị các cấp bộ đoàn, hội, đội đưa văn hóa đọc trở thành hoạt động thường xuyên; xây dựng không gian đọc phù hợp tại trường học và cơ sở; đổi mới hình thức tuyên truyền, gắn đọc sách với trải nghiệm thực tiễn, giáo dục truyền thống và chuyển đổi số; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong giới thiệu sách hay, chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng đọc tới cộng đồng.

Trong khuôn khổ Ngày hội, diễn ra chương trình giao lưu “Lịch sử và di sản Thủ đô”, tọa đàm “Văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi”; cùng hoạt động trải nghiệm tại 4 trạm sách theo chủ đề, tạo không gian đọc và khám phá đa dạng cho thanh thiếu nhi.