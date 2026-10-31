'Lời mẹ hiền bất tử' - ca khúc vun đắp lòng yêu nước, nghĩa tri ân

Ca khúc “Lời mẹ hiền bất tử” với phần lời của nhạc sĩ Trí Khải, giai điệu do chính Trí Khải và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Satila Hồng Vịnh đồng sáng tác, đã chọn cách tiếp cận giản dị mà sâu sắc: Tình yêu Tổ quốc không chỉ hiện diện trong những điều to lớn, mà còn bắt nguồn từ tình mẫu tử, từ mái ấm gia đình và nhịp đập trái tim mỗi người con đất Việt.

Cách đặt vấn đề của ca khúc đưa khái niệm yêu nước ra khỏi những định nghĩa trừu tượng, trở thành tình cảm cụ thể, gần gũi. Yêu nước là yêu gia đình, trân trọng nơi bản thân sinh ra, lớn lên và mong muốn gìn giữ cuộc sống bình yên cho những người thân yêu. Đó là từ tình mẹ dành cho con. Người mẹ không chỉ trao sự sống mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp con nhận biết những giá trị đáng trân trọng trong cuộc đời.

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc “Lời mẹ hiền bất tử” trong MV cùng tên.

Câu hát “Mẹ ơi, sao người Việt ta lại hân hoan hát ca khi ra trận?” gợi mở một nét đẹp của tinh thần Việt Nam: Đó là niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - những phẩm chất đã giúp dân tộc ta vượt qua các cuộc chiến tranh khốc liệt để giữ vững nền độc lập. Qua đó, hình tượng người mẹ trong ca khúc vừa giữ nguyên vẻ gần gũi của tình thân, vừa trở thành biểu tượng cho đức hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ người Việt.

Để chuyển tải câu chuyện âm nhạc nhiều lớp cảm xúc, ca sĩ Tùng Dương mang đến cách thể hiện kết hợp giữa chiều sâu tự sự và kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở lời tâm tình giữa mẹ và con, mà dần mở rộng thành tiếng lòng của những người con dành cho quê hương, đất nước. Cùng với đó, với định hướng phối khí mang màu sắc giao hưởng, sắc thái bi tráng, phần âm nhạc của MV (video music) “Lời mẹ hiền bất tử” đã dẫn dắt câu chuyện, tạo sự chuyển tiếp tự nhiên từ tình cảm gia đình đến tinh thần dân tộc, hướng tới sự hy sinh, lòng biết ơn và khát vọng gìn giữ hòa bình.

Sau khi xem MV “Lời mẹ hiền bất tử”, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (86 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh) không kiềm được những giọt nước mắt xúc động. Mẹ cho rằng bản thân may mắn hơn các đồng đội khi còn được sống, được thấy đất nước đổi mới, phát triển hơn 50 năm qua. Mong ước giản dị của mẹ là gia đình luôn bình an, yêu thương nhau, mỗi người trong cộng đồng biết sống tử tế, sống có trách nhiệm.

Chị Lê Thị Hữu Phước (con của mẹ Tài) chia sẻ: “Mẹ Tài luôn động viên, nhắc nhở con cháu phải quý trọng hòa bình, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau và luôn biết chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng; phải sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước vì độc lập, tự do cho Tổ quốc”.

Với bạn Thái Khánh Thành (sinh viên Trường Đại học Văn Lang) chia sẻ: “Sau khi xem MV “Lời mẹ hiền bất tử”, bản thân tôi cũng như các sinh viên khác cảm thấy rất tự hào, hiểu được ý nghĩa của những khoảnh khắc lịch sử. Dự án âm nhạc đã chạm đến cảm xúc của giới trẻ từ chính ngôn từ, âm nhạc, ca sĩ đến những nhân vật được nhắc đến”.

“Lời mẹ hiền bất tử” là tác phẩm thứ ba trong dự án “Symphony in Moonlight” do đơn vị GITA Centre Entertainment sản xuất. Dự án gồm 17 tác phẩm với sự tham gia của 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ như: Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Tùng Dương đến các nghệ sĩ đương đại như: Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân…, được thực hiện dưới hình thức chuỗi MV. Việc lựa chọn đề tài tình mẫu tử, lòng yêu nước, nghĩa tri ân trong một dự án âm nhạc mang tính đương đại với mong muốn đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay bằng ngôn ngữ thẩm mỹ mới, phương thức tiếp cận mới.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng đa dạng, nhiều luồng thông tin, văn hóa đan xen, những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng như “Lời mẹ hiền bất tử” góp phần định hướng thẩm mỹ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ một cách tự nhiên, sâu lắng. Được sống trong hòa bình, lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động thiết thực: Biết ơn lịch sử, trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với cộng đồng và cống hiến tài năng, sức trẻ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Khu vực II), tác phẩm âm nhạc đương đại “Lời mẹ hiền bất tử” mang ý nghĩa đặc biệt: Đó là cách thể hiện lòng yêu nước trong đời sống văn hóa tinh thần, là sự tri ân trực tiếp, sống động đối với những người mẹ đã hiến dâng con em mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.