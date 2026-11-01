Những vũ điệu trên sóng biển Đà Nẵng

Phong trào lướt sóng đang phát triển tại Đà Nẵng. (Ảnh: HẢI PHONG)

Đến Đà Nẵng "đạp gió, rẽ sóng"

Một ngày cuối tuần tháng 10, khoảng 6 giờ sáng, bãi biển Mỹ Khê đã bắt đầu nhộn nhịp những người chơi lướt sóng. Nhờ theo dõi dự báo sóng dâng (swell) qua ứng dụng thời tiết và hội nhóm trực tuyến mà Phạm Quang Tuân (sinh năm 1990), nhân viên trường dạy lướt sóng Coco Surf Danang, biết hôm nay sẽ là một ngày có nhiều đợt sóng dày, đẹp và hào hứng ra biển từ sớm. Anh chỉ cho tôi thấy những người kiên nhẫn chèo ra xa, chờ con sóng thích hợp; hay một người chơi khác có kỹ năng tốt đứng lên, lướt theo triền sóng rồi nhẹ nhàng trở lại mặt nước. Ở gần bờ, một nhóm khách lần đầu thử sức được hướng dẫn cách nằm trên ván, chèo tay, giữ thăng bằng và bật đứng.

Lướt sóng đã xuất hiện tại Đà Nẵng từ lâu nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, phong trào rõ nét hơn, khi nhu cầu tham gia các hoạt động ngoài trời tăng lên. Vào những ngày sóng đẹp, khu vực biển Mỹ Khê có thể đón khoảng 50-60 người chơi.

Lướt sóng đã xuất hiện tại Đà Nẵng từ lâu nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, phong trào rõ nét hơn, khi nhu cầu tham gia các hoạt động ngoài trời tăng lên. Vào những ngày sóng đẹp, khu vực biển Mỹ Khê có thể đón khoảng 50-60 người chơi. Lướt sóng đòi hỏi sức bền, sự phối hợp của cơ thể và khả năng phán đoán hướng đi của sóng.

Không chỉ có khách quốc tế mà nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng mặc đồ bơi, tự mang ván hoặc thuê ván tại bãi biển. Họ là nhân viên văn phòng, người làm du lịch hay những người làm nghề tự do. Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, làm việc trong ngành công nghệ thông tin tại Đà Nẵng, tìm đến lướt sóng để cân bằng công việc và cuộc sống, cải thiện sức khỏe. Anh không đặt nặng mục tiêu chinh phục những con sóng lớn hay thực hiện những động tác kỹ thuật phức tạp.

Theo Surf Atlas, mùa lướt sóng tại Đà Nẵng thường kéo dài từ khoảng tháng 9 đến tháng 3 năm sau, do sự thay đổi của gió mùa đông bắc và những biến động thời tiết trên biển. So với những điểm đến lướt sóng nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á như Bali (Indonesia) hay Siargao (Philippines), Đà Nẵng không có sóng lớn quanh năm. Bù lại, thành phố sở hữu những bãi cát dài, hạ tầng phong phú và khu vực đáy biển an toàn, phù hợp người chơi ở nhiều trình độ. Mỹ Khê, Mân Thái, Non Nước và khu vực Nam Ô là những điểm lướt sóng phổ biến. Tùy mùa và điều kiện thời tiết, độ cao sóng có thể dao động từ khoảng nửa mét đến hơn 3 mét. Để người mới có thể làm quen với môn thể thao này, các buổi học thường kéo dài 90-120 phút, kết hợp hướng dẫn trên bờ và thực hành dưới nước cùng huấn luyện viên.

Hiện, khoảng 10 đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan lướt sóng, từ đào tạo, cho thuê ván và phụ kiện đến quay phim, chụp ảnh. Nếu trước đây, nhiều du khách chỉ tình cờ nhìn thấy người chơi trên biển rồi mới tìm hiểu, thì nay không ít người chủ động tra cứu thông tin về thời tiết, điều kiện sóng và dịch vụ để đưa lướt sóng vào lịch trình. Anh Robert, huấn luyện viên lướt sóng chuyên nghiệp có chứng chỉ của Hiệp hội Lướt sóng quốc tế (ISA), đã gắn bó với Đà Nẵng suốt 15 năm. Theo anh, nhiều khách hàng tìm đến lớp học chưa từng thử lướt sóng trước đó, nhưng sau một buổi tập đã có thể đứng trên ván và hào hứng hỏi khi nào được quay lại.

Thêm sức hút cho thành phố biển

Một buổi tập thử không giúp tôi biết lướt sóng nhưng đã khơi gợi nhiều hứng thú. Dành thêm thời gian tìm hiểu, tôi cảm nhận được lướt sóng không chỉ làm thay đổi cách một bộ phận du khách trải nghiệm biển Đà Nẵng mà còn tạo thêm những kết nối trong đời sống địa phương. Một số quán cà-phê mở cửa từ sớm để phục vụ người chơi; cửa hàng cho thuê ván xuất hiện dọc tuyến biển; nhiều cơ sở lưu trú đưa trải nghiệm ”surf&stay” vào dịch vụ dành cho khách. Các câu lạc bộ và diễn đàn cộng đồng cũng trở thành nơi trao đổi kỹ năng, cập nhật tình hình sóng gió và hẹn nhau xuống biển. Có thể kể đến Boardriders Club Da Nang, Da Nang Outdoor Adventures, Go Surfing hay Holiday Surf School…

Với Phạm Quang Tuân, anh từng là blogger du lịch có lượng người theo dõi lớn với biệt danh Tuân Cuồng Chân, thường xuyên đi qua hàng chục quốc gia để sáng tạo nội dung số. Ba năm trước, vì đam mê lướt sóng, anh quyết định chuyển hẳn từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng sinh sống. Tuân mở một nhà hàng ẩm thực địa phương sử dụng những tấm ván lướt sóng làm vật trang trí và tạo không gian kết nối du khách với cộng đồng yêu các môn thể thao biển.

Ông Nguyễn Hoài Thanh, người điều hành một đơn vị cung cấp dịch vụ lướt sóng cho biết, phần lớn khách quốc tế đến từ Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tuy nhiên, khoảng một năm gần đây, lượng khách Việt tăng đột biến. Có người lần đầu thử lướt sóng trong chuyến du lịch Đà Nẵng rồi tiếp tục quay lại, biến một hoạt động trải nghiệm ngắn ngày thành sở thích lâu dài. Đáng chú ý, mùa lướt sóng tại Đà Nẵng trùng với giai đoạn từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau, khi một lượng đáng kể du khách các nước ôn đới lên kế hoạch nghỉ đông và tìm đến các vùng biển ấm áp. Đây là cơ hội bổ sung sản phẩm du lịch trong những tháng cuối năm.

Du khách có thể vừa dành thời gian cho những con sóng, vừa kết hợp khám phá văn hóa và thiên nhiên của thành phố và những điểm đến lân cận như Huế hay Hội An. Chị Nguyễn Thị Thủy, du khách Hà Nội đã đến Đà Nẵng để lướt sóng lần thứ ba, đánh giá biển Đà Nẵng thuận tiện di chuyển, người chơi không chuyên cũng có thể lựa chọn mức độ phù hợp, bờ biển khá an toàn với lực lượng cứu hộ túc trực.

Những hoạt động giao lưu và thi đấu đã góp phần đưa lướt sóng đến gần hơn với người dân và du khách. Trong năm 2026, thành phố đưa lướt sóng vào nhóm hoạt động thể thao biển tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, cùng SUP, bóng chuyền bãi biển và một số bộ môn khác. Tháng 5, trong chuyến thăm và làm việc của Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản cùng đoàn công tác Nhật Bản tại Đà Nẵng, đối tác Nhật Bản đã đề xuất phối hợp cung cấp dịch vụ đào tạo lướt sóng, tổ chức giải lướt sóng quốc tế và nghiên cứu thiết lập quan hệ hữu nghị giữa bãi biển Isonoura (tỉnh Wakayama), với bãi biển Mỹ Khê.

Khi lướt sóng cùng các môn thể thao biển khác được hưởng ứng, việc phân định khu vực hoạt động, bảo đảm khoảng cách an toàn với người tắm biển, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và lựa chọn điều kiện phù hợp cũng cần được quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cho các cơ sở cung cấp dịch vụ hướng dẫn đầy đủ kỹ năng an toàn, kiểm tra thiết bị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người tham gia.

Thêm một lần những con sóng mùa đông nối nhau tìm về bờ biển Mỹ Khê, Mỹ An, những tấm ván đủ màu rực rỡ lại theo chân người chơi xuống biển. Trong nhịp điệu ấy, biển không chỉ là cảnh quan để ngắm nhìn mà còn là nơi để vận động, giao lưu và trải nghiệm.