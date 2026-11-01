Gìn giữ lịch sử Đảng bộ tỉnh
Công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật về các đồng chí bí thư tỉnh uỷ qua các thời kỳ có ý nghĩa trong việc lưu giữ lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển Ðảng bộ tỉnh Cà Mau. Mỗi hình ảnh, văn bản, kỷ vật là nguồn sử liệu quý, ghi dấu quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo đối với quê hương.
Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tích cực kết nối với các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng, thân nhân gia đình và những người lưu giữ tư liệu để sưu tầm, bổ sung hiện vật. Qua đó, không chỉ làm phong phú nguồn sử liệu mà còn xác minh nguồn gốc, giá trị lịch sử của từng hiện vật.
Ðến nay, Bảo tàng tỉnh sưu tầm hơn 200 tài liệu, hiện vật phục vụ Bảo tàng Lịch sử Ðảng bộ tỉnh Cà Mau. Ðây là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/gin-giu-lich-su-dang-bo-tinh-a133629.html