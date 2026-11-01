Gìn giữ lịch sử Đảng bộ tỉnh

Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tích cực kết nối với các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng, thân nhân gia đình và những người lưu giữ tư liệu để sưu tầm, bổ sung hiện vật. Qua đó, không chỉ làm phong phú nguồn sử liệu mà còn xác minh nguồn gốc, giá trị lịch sử của từng hiện vật.

Ðến nay, Bảo tàng tỉnh sưu tầm hơn 200 tài liệu, hiện vật phục vụ Bảo tàng Lịch sử Ðảng bộ tỉnh Cà Mau. Ðây là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bà Võ Hiếu Dân, con gái cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng thân nhân trao tặng tư liệu, hiện vật về cố Thủ tướng cho tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, tiếp nhận hiện vật. (Ảnh chụp ngày 28/9/2026)

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau (bên phải), tiếp nhận tư liệu, hiện vật về hai đồng chí Trần Văn Ðại và Trần Văn Thời.

Ông Trần Hoà Bình, con trai ông Trần Văn Ðại (Tám Ðại), hiến tặng hiện vật về hai đồng chí Trần Văn Ðại và Trần Văn Thời, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

Bảo tàng tỉnh Cà Mau tiếp nhận khoảng 100 tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp và quá trình hoạt động của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 28/9.

Nhiều tư liệu, hiện vật quý được sưu tầm phục vụ cho Bảo tàng Lịch sử Ðảng bộ tỉnh Cà Mau.

Tư liệu, hiện vật về đồng chí Trần Văn Ðại (Tám Ðại), Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời Cà Mau từ ngày 5/5/1945-10/1945.