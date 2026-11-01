Cụ bà 102 tuổi nhớ vanh vách tên 9 người con, kiểm tra răng thật khiến ai cũng sốc

Một cụ bà 102 tuổi tại tỉnh Chai Nat, Thái Lan đang thu hút sự chú ý bởi tình trạng sức khỏe và trí nhớ đáng kinh ngạc ở độ tuổi xưa nay hiếm. Dù đã bước qua tuổi 100, cụ vẫn có thể trò chuyện lưu loát, nhớ rõ tên từng người con và thậm chí thể hiện những làn điệu dân ca truyền thống với tinh thần vô cùng phấn chấn.

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 31/10, phóng viên đã tìm đến nhà số 170/1, làng số 2, xã Khung Samphao, huyện Manorom, tỉnh Chai Nat để gặp cụ Phun Vilarak, năm nay 102 tuổi 9 tháng.

Cụ Phun là một trong 7 người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên tại địa phương được Hội Người cao tuổi Thái Lan chi nhánh tỉnh Chai Nat trao tặng bằng khen nhằm ghi nhận những giá trị và phẩm chất đáng trân trọng của người cao tuổi. Với thông điệp tôn vinh những người sống trăm năm vẫn giữ gìn phẩm giá và giá trị cuộc đời, cụ Phun cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm được vinh danh.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù đã gần 103 tuổi, cụ vẫn duy trì khả năng ghi nhớ tốt. Trong cuộc trò chuyện, cụ có thể kể lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, đồng thời nhớ chính xác tên cả 9 người con của mình.

Cụ Phun cho biết quê gốc ở làng Krathong, huyện Wat Sing, tỉnh Chai Nat. Hiện cụ sống cùng gia đình con cái. Cụ có 9 người con, gồm 5 trai và 4 gái. Trong số này, 3 người đã qua đời. Người con lớn nhất hiện 78 tuổi, trong khi người con út đã 59 tuổi.

Đáng chú ý, cụ vẫn có thể đọc vanh vách tên từng người con mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Đó là Chông, Thon, Taeng Thai, Bun Thing, Chao, Somchai, Saichon, Chen và Aunchan. Khả năng ghi nhớ những cái tên gắn liền với cuộc đời mình ở độ tuổi 102 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Không chỉ có trí nhớ tốt, cụ Phun còn duy trì được sự vui vẻ, hoạt bát trong sinh hoạt thường ngày. Nhắc lại những năm tháng tuổi trẻ, cụ cho biết bản thân từng làm nhiều công việc nặng nhọc như nhổ mạ, cấy lúa và gặt lúa thuê. Khi không phải ra đồng, cụ tranh thủ làm bánh truyền thống Kanom Kong để bán, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Về thói quen ăn uống, cụ tiết lộ bản thân đặc biệt yêu thích mắm cá lên men ăn cùng các loại rau sống hoặc rau luộc, trong đó có rau muống và rau đay. Ngược lại, trứng lại không phải món ăn cụ yêu thích.

Một chi tiết khác khiến phóng viên chú ý là tình trạng răng miệng của cụ. Ở tuổi 102, cụ vẫn còn gần như đầy đủ răng thật, những chiếc răng còn lại vẫn chắc khỏe và chưa phải sử dụng răng giả. Cụ cũng duy trì thói quen ăn trầu mỗi ngày.

Theo chia sẻ của cụ Phun, trước đây cụ từng gặp vấn đề về hen suyễn và huyết áp. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện đã cải thiện đáng kể. Cụ cho biết các bác sĩ đánh giá những vấn đề này đã ổn định đến mức không còn phải sử dụng thuốc điều trị như trước.

Bên cạnh những thói quen sinh hoạt, tinh thần lạc quan được gia đình xem là một phần quan trọng trong cuộc sống của cụ. Bà Taeng Thai Saiyankul, người con thứ ba, cho biết mẹ mình vốn là người vui tính, yêu ca hát và luôn giữ được sự hào hứng với những hoạt động văn hóa truyền thống.

Thời trẻ, cụ Phun thường tham gia những buổi hát đối đáp dân gian cùng người dân trong vùng. Vào dịp Tết Songkran hoặc các lễ hội tại chùa, mọi người thường tụ tập để cùng biểu diễn những làn điệu dân ca như hát Choi và hát E-Saew. Các bên lần lượt đối đáp bằng lời ca, tạo nên không khí vui vẻ, náo nhiệt.

Theo con gái cụ, tình yêu dành cho âm nhạc và tính cách vui vẻ ấy đã theo cụ từ thời thanh xuân cho đến tận hiện tại. Ngay cả khi tuổi tác đã cao, cụ vẫn thích ca hát, trò chuyện và tương tác với mọi người xung quanh.

Câu chuyện về cụ Phun Vilarak nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi những điều đặc biệt mà cụ vẫn duy trì được ở tuổi 102. Từ trí nhớ minh mẫn, khả năng giao tiếp linh hoạt đến niềm yêu thích ca hát và những thói quen ăn uống giản dị, cuộc sống của cụ mang đến một góc nhìn đáng chú ý về hành trình sống khỏe khi tuổi đời đã vượt xa cột mốc một thế kỷ.