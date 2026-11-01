'Quán Nhà Haha': Từ ẩm thực Huế đến trải nghiệm văn hóa du lịch làng quê

Không chỉ giới thiệu món ăn, tập 3 "Quán Nhà Haha" mở rộng trải nghiệm văn hóa Huế thông qua hành trình khám phá Phá Tam Giang, tìm hiểu nguyên liệu bản địa và sinh hoạt cùng gia đình chủ nhà. Những câu chuyện diễn ra trong căn bếp, bên mâm cơm hay tại ngôi nhà cổ ở làng Nham Biều tạo nên chất liệu để khán giả tiếp cận Huế từ góc nhìn đời sống thay vì chỉ qua những địa danh du lịch quen thuộc.

Sau ngày bán hàng thứ ba, các thành viên có dịp đến Phá Tam Giang trải nghiệm bắt trìa (ngao). Đây là không gian đầm phá gắn bó mật thiết với sinh kế của người dân địa phương, đồng thời là một trong những tài nguyên cảnh quan đặc trưng của Huế. Hoạt động trải nghiệm giúp chương trình kết nối ẩm thực với môi trường tự nhiên, bởi những nguyên liệu xuất hiện trên bàn ăn không tách rời điều kiện sinh thái và phương thức khai thác của cư dân vùng đầm phá.

Các thành viên có dịp đến Phá Tam Giang

Trong khi các thành viên tham gia hoạt động ngoài phá, cô Bé chuẩn bị bữa tối với cơm hến và chè hạt sen. Từ nguyên liệu quen thuộc, món ăn được hoàn thiện bằng những gia vị đặc trưng như mắm ruốc, nước mắm chua ngọt, ăn kèm nước luộc hến. Bữa cơm cũng là dịp cô Bé chia sẻ về những năm tháng vất vả, trách nhiệm chăm lo gia đình và việc cùng chú Phước gìn giữ ngôi nhà của dòng họ.

Bước sang ngày bán thứ tư, thực đơn của quán tiếp tục khai thác nguồn nguyên liệu địa phương với mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả. Đặc biệt, món canh chua trìa sử dụng nước luộc trìa kết hợp cà, khóm, khế và me để tạo vị chua dịu. Với món nấm tràm xào tôm thịt, việc bổ sung ngò gai hoặc lá lốt theo kinh nghiệm của cô Bé cho thấy vai trò của bí quyết gia đình trong việc tạo nên hương vị món ăn.

Quốc Thiên chuẩn bị món ăn

Một điểm nhấn khác của tập phim là món chè bột lọc heo quay – thức quà đặc trưng của ẩm thực Huế. Sự kết hợp giữa lớp bột lọc dẻo và nhân heo quay có vị mặn ngọt tạo nên nét riêng của món chè, đồng thời thể hiện sự phong phú trong khẩu vị người Huế.

Việc các nghệ sĩ cùng nhào bột, chuẩn bị nhân và nặn từng viên chè không đơn thuần tạo nên những tình huống giải trí. Hoạt động này còn giúp khán giả hình dung rõ hơn quy trình chế biến một món ăn truyền thống, từ đó nhận diện giá trị của tri thức ẩm thực được truyền lại trong gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh ẩm thực, câu chuyện về ngôi nhà cổ hơn 135 năm tuổi của gia đình chú Phước trở thành chất liệu có thể mở rộng trải nghiệm du lịch làng quê, khi du khách được tìm hiểu không gian cư trú, nếp sinh hoạt và ký ức gia đình của người dân địa phương.

Dàn cast vừa chuẩn bị món ăn vừa nghe kể chuyện về ngôi nhà cổ 135 năm tuổi

Điểm đáng chú ý của "Quán Nhà Haha" là cách đặt ẩm thực trong mối liên hệ với cảnh quan, con người và di sản đời sống. Từ cơm hến, chè bột lọc heo quay đến sản vật Phá Tam Giang, mỗi trải nghiệm đều góp thêm thông tin về văn hóa bản địa. Những câu chuyện của cô Bé, chú Phước cũng giúp các món ăn không chỉ hiện diện như một sản phẩm tiêu dùng mà còn gắn với người làm ra chúng và không gian văn hóa nơi chúng hình thành.

Trong phát triển du lịch, ẩm thực có thể trở thành một sản phẩm trải nghiệm quan trọng nếu được kết nối với vùng nguyên liệu, phương thức chế biến, câu chuyện cộng đồng và các điểm đến. Tuy nhiên, để tạo sức hút lâu dài, việc quảng bá cần đi cùng bảo tồn tri thức ẩm thực, bảo đảm chất lượng dịch vụ và sự tham gia thực chất của người dân địa phương.

Với tập 3, "Quán Nhà Haha" tiếp tục khai thác hướng tiếp cận này bằng hình thức giải trí thực tế. Chương trình không chỉ giới thiệu món ngon xứ Huế mà còn gợi ra những lý do để khán giả quan tâm hơn đến làng quê, cảnh quan đầm phá và đời sống cư dân. Qua đó, văn hóa ẩm thực được đặt trong một không gian rộng hơn: không gian của du lịch trải nghiệm và sự kết nối với cộng đồng bản địa.

"Quán Nhà Haha" phát sóng lúc 20h thứ Bảy hằng tuần trên VTV3 và 20h30 trên YouTube Yeah1 Show, ứng dụng MangoPlus.