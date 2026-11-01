Trên dãy núi Giăng Màn

HNN - Tôi trở về nhà vào một chiều cuối năm, khi nắng đã nghiêng vàng trên những hàng cau trước ngõ. Cánh cổng sắt bật lên tiếng cót két thân quen. Sân nhà vẫn đó, cây khế già vẫn đứng nơi góc vườn. Tôi khựng lại trước bậc cửa, nơi lưu giữ biết bao dấu chân của những ngày thơ bé. Chỉ một bước nữa thôi, những tháng năm tưởng đã ngủ yên bỗng chốc ùa về.