Luộc thịt, nhớ thêm thứ này, thịt vừa không bị thâm xỉn lại trắng thơm, ăn mềm ngọt

Thịt lợn luộc là một lựa chọn quen thuộc bởi cách chế biến đơn giản, giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt và có thể ăn kèm nhiều loại rau sống, dưa muối. Chỉ cần pha thêm bát nước mắm chua ngọt hoặc chuẩn bị đĩa muối tiêu chanh là đã có món ngon hấp dẫn.

Để luộc thịt ngon, bạn có thể chọn thịt ba chỉ, nạc vai hoặc chân giò. Những phần thịt có cả nạc lẫn mỡ thường mềm, béo vừa phải, không quá khô khi thưởng thức.

Tuy nhiên, nếu không biết cách sơ chế và canh thời gian, thịt sau khi luộc có thể còn mùi hôi, bề mặt ngả màu sẫm hoặc phần nạc bị khô. Một vài mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện chất lượng món thịt luộc, để miếng thịt thơm ngon, mềm ngọt và đẹp mắt hơn.

Nguyên liệu

- 1 miếng thịt ba chỉ, nạc vai hoặc chân giò

- 2 nhánh hành lá hoặc 1 củ hành khô

- Một ít rượu trắng

- Giấm và muối.

Cách luộc thịt lợn trắng thơm, mềm ngọt

1. Sơ chế để thịt bớt mùi hôi

Thịt lợn mua về rửa sạch dưới vòi nước. Bạn có thể dùng một ít muối xát nhẹ lên bề mặt thịt rồi rửa lại để loại bỏ chất bẩn còn bám bên ngoài.

Tiếp theo, cho thịt vào nồi nước sạch, thêm hành khô đập dập hoặc hành lá để tạo mùi thơm. Nếu thịt có mùi khó chịu, việc sơ chế kỹ và sử dụng hành sẽ giúp món ăn dễ chịu hơn. Không nên dùng thịt có mùi ôi thiu để chế biến.

Trong quá trình luộc, thường xuyên hớt phần bọt nổi trên mặt nước để nước luộc sạch và trong hơn. Khi thịt đã chín, vớt ra để ráo. Nếu muốn tạo thêm hương thơm, bạn có thể sử dụng một lượng nhỏ rượu trắng trong quá trình sơ chế hoặc nấu, nhưng không nên xem đây là cách thay thế cho việc lựa chọn thịt tươi và làm sạch đúng cách.

2. Mẹo giúp thịt luộc có màu sáng đẹp

Muốn miếng thịt sau khi luộc trông sáng màu hơn, bạn có thể chần sơ trước khi nấu chín.

Đầu tiên, đun một nồi nước có pha một chút giấm và muối. Khi nước sôi, cho thịt vào chần khoảng 2-3 phút rồi vớt ra, rửa nhẹ bằng nước ấm để loại bỏ bọt và cặn bám trên bề mặt.

Sau đó, đun một nồi nước mới, cho thịt vào và tiếp tục luộc đến khi chín. Cách chần sơ giúp loại bỏ một phần tạp chất trên bề mặt, nhờ đó miếng thịt trông sạch và đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, màu sắc của thịt còn phụ thuộc vào độ tươi, phần thịt được chọn và cách chế biến.

3. Canh thời gian để thịt mềm, không bị khô

Một trong những nguyên nhân khiến thịt luộc kém ngon là nấu quá lâu, làm phần nạc mất nước và trở nên khô, dai. Vì vậy, bạn nên điều chỉnh thời gian dựa trên kích thước và độ dày của miếng thịt, thay vì chỉ căn theo một mốc thời gian cố định.

Khi luộc, giữ nước sôi nhẹ và kiểm tra độ chín bằng cách dùng đũa hoặc xiên sạch xuyên vào phần thịt dày nhất. Nếu xiên dễ dàng và không thấy nước đỏ rỉ ra, thịt có thể đã gần đạt độ chín; tuy nhiên, dấu hiệu này không bảo đảm thịt đã chín an toàn hoàn toàn. Nếu có nhiệt kế thực phẩm, nên kiểm tra phần giữa miếng thịt và bảo đảm đạt nhiệt độ an toàn phù hợp với loại thịt.

Khi thịt đã chín, tắt bếp và có thể ngâm thêm một lúc trong nước luộc nóng để thịt giữ được độ ẩm. Không nên ngâm quá lâu khiến thịt tiếp tục chín và trở nên bở. Sau đó, vớt thịt ra, để nguội bớt rồi thái thành những miếng vừa ăn.

Ngoài ra, một số mẹo giúp món thịt luộc ngon hơn

- Chọn thịt tươi: Ưu tiên miếng thịt có màu sắc tự nhiên, bề mặt khô ráo vừa phải, độ đàn hồi tốt và không có mùi lạ. Thịt tươi là yếu tố quan trọng giúp món luộc thơm ngon.

- Chọn kích thước miếng thịt vừa phải: Miếng thịt quá dày sẽ lâu chín, trong khi miếng quá nhỏ dễ mất nước. Nếu miếng thịt lớn, bạn có thể chia thành các phần có độ dày tương đối đồng đều để dễ canh thời gian.

- Không để nước sôi quá mạnh: Duy trì mức sôi nhẹ giúp thịt chín đều hơn, hạn chế tình trạng bên ngoài chín quá nhanh trong khi bên trong chưa đạt độ chín cần thiết.

- Không thái thịt ngay khi vừa vớt khỏi nồi: Để thịt nghỉ vài phút trước khi thái sẽ giúp miếng thịt ổn định hơn, hạn chế nước thịt chảy ra nhiều và dễ cắt thành lát đẹp.

- Muốn thịt có màu đẹp khi bày ra đĩa: Dùng dao sắc thái ngang thớ thành những lát vừa ăn, xếp xen kẽ phần nạc và mỡ. Có thể ăn kèm dưa chuột, rau thơm hoặc các loại rau luộc để bữa cơm thêm phong phú.

Thịt lợn luộc tuy là món ăn đơn giản nhưng chỉ cần chú ý từ khâu chọn thịt, sơ chế đến cách canh độ chín, bạn đã có thể chuẩn bị một đĩa thịt mềm ngon, thơm và hấp dẫn cho cả gia đình.