Ngày này năm xưa (1/11): Ngày sinh nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai

Thẻ đại biểu của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tham dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7, năm 1935. Ảnh tư liệu.

* Ngày 1/11/1910: Ngày sinh nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Nǎm 17 tuổi (1927), Nguyễn Thị Minh Khai gia nhập Tân Việt cách mạng Đảng, sau đó vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được phân công làm việc tại chi nhánh ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Trung Quốc. Tháng 7/1935, Nguyễn Thị Minh Khai dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. Sau khi về nước, Nguyễn Thị Minh Khai tham gia Xứ uỷ Nam Kỳ và là Bí thư Thành uỷ Sài Gòn - Chợ Lớn. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nǎm 1940, Nguyễn Thị Minh Khai bị địch bắt và sát hại nǎm 1941.

* Ngày 1/11/1947: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 102-SL, cho phép phát hành tại Nam Bộ các tín phiếu loại một đồng, năm đồng, mười đồng, hai mươi đồng, năm mươi đồng, một trăm đồng, năm trăm đồng, có giá trị như giấy bạc Việt Nam. Tổng số giá trị tín phiếu phát hành không được quá hai mươi triệu đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

* Ngày 1/11/1959: Bác Hồ viết thư chào mừng Đại hội những người sản xuất trẻ của Thủ đô Hà Nội: “Bác thân ái chúc các cháu/ Mạnh khỏe, vui vẻ/ Đoàn kết chặt chẽ/ Luôn luôn thi đua/ Đưa cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ/ Vươn lên hàng đầu trong mọi công việc xây dựng xã hội chủ nghĩa”.

* Ngày 1/11/1968: Sau khi Mỹ bị thất bại liên tiếp trên cả hai miền Nam - Bắc, Tổng thống Mỹ Johnson đã tuyên bố chấm dứt ném bom, kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất và chuyển sang Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Quang cảnh Trường Thể dục thể thao những ngày đầu thành lập. Ảnh tư liệu

* Ngày 1/11/1964: Khai giảng khoá đầu tiên của trường Đại học Thể dục thể thao. Trường đặt tại Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, có nhiệm vụ đào tạo huấn luyện các vận động viên, huấn luyện viên các môn thể thao.

GS Trần Văn Khê luôn mang âm nhạc truyền thống ra quảng bá với thế giới.

* Ngày 1/11/1981: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vǎn Khê, một Việt kiều yêu nước ở Pháp, được nhận giải thưởng về âm nhạc nǎm 1981 của Tổ chức giáo dục, khoa học và vǎn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) tại thành phố Budapest (Hunggari). Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê là nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc dân tộc nổi tiếng ở Việt Nam, người có công lớn trong việc quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới.