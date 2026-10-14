Ông chủ nóng tính của Nvidia

Jensen Huang được biết đến là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghệ toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia đã chuyển mình từ một doanh nghiệp chuyên cung cấp bộ xử lý đồ họa cho trò chơi điện tử thành nhà cung cấp chip hàng đầu phục vụ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, đằng sau thành công của Nvidia không chỉ là những quyết định kinh doanh táo bạo hay khả năng dự đoán xu hướng công nghệ của Jensen Huang. Nhà đồng sáng lập hãng chip này còn được biết đến với phong cách quản lý khắc nghiệt, cường độ làm việc cao và những cơn nóng giận khiến cả nhân viên lẫn người ngoài phải bất ngờ.

Đó là chân dung Jensen Huang được nhà văn Stephen Witt tái hiện trong cuốn sách Nvidia - Cỗ máy tư duy vĩ đại. Theo The Guardian, cuốn sách không chỉ kể lại hành trình phát triển của Nvidia mà còn phác họa những khía cạnh ít được biết đến trong tính cách của người đứng đầu tập đoàn công nghệ này.

Từ cậu bé bị bắt nạt đến ông chủ đế chế chip

Sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc), Jensen Huang trải qua tuổi thơ tại Thái Lan trước khi chuyển đến Mỹ. Dù từng bị bắt nạt khi theo học tại một trường nội trú ở bang Kentucky, ông vẫn đạt thành tích học tập nổi bật và sớm bộc lộ niềm đam mê với lĩnh vực kỹ thuật.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bang Oregon, Huang bắt đầu sự nghiệp tại AMD, doanh nghiệp bán dẫn cạnh tranh với Intel, trước khi chuyển sang LSI Logic - công ty tiên phong trong phát triển công cụ thiết kế vi mạch.

Bước ngoặt đến khi Chris Malachowsky và Curtis Priem, hai kỹ sư thiết kế chip tại Sun Microsystems, quyết định thành lập doanh nghiệp riêng và mời Huang tham gia nhờ kinh nghiệm quản lý sản phẩm cùng kiến thức chuyên sâu về ngành bán dẫn. Năm 1993, Nvidia chính thức ra đời với 3 nhà đồng sáng lập.

Trải qua những khó khăn ban đầu, Nvidia dần tạo dựng tên tuổi nhờ phát triển bộ xử lý đồ họa phục vụ các trò chơi điện tử nổi tiếng như Doom và Quake. Nhận thấy những bộ vi xử lý truyền thống gặp hạn chế trong việc tái hiện hình ảnh phức tạp, công ty tập trung phát triển công nghệ xử lý song song, cho phép thực hiện nhiều phép tính cùng lúc, đặt nền móng cho sự phát triển của GPU.

Jensen Huang thời trẻ. Ảnh: Game GPU.

Tuy nhiên, theo Stephen Witt, bước ngoặt quan trọng nhất đến từ tầm nhìn chiến lược của Jensen Huang.

Ông sớm nhận ra định luật Moore, vốn mô tả xu hướng năng lực tính toán tăng gấp đôi sau khoảng 2 năm, không thể duy trì mãi mãi. Vì vậy, thay vì chỉ phục vụ thị trường trò chơi điện tử, Huang quyết định đặt cược tương lai Nvidia vào việc mở rộng ứng dụng GPU sang nhiều lĩnh vực khác.

Quyết định này được tác giả so sánh với bước chuyển chiến lược của Bill Gates tại Microsoft trong thập niên 1990, khi ông nhận ra tiềm năng của Internet và nhanh chóng thay đổi định hướng phát triển doanh nghiệp.

Một trong những thành quả quan trọng nhất là CUDA, nền tảng phần mềm giúp lập trình viên khai thác sức mạnh xử lý song song của GPU mà không phải đối mặt với những rào cản kỹ thuật quá phức tạp.

Nhờ CUDA, GPU dần được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu và các hoạt động tính toán chuyên sâu. Đáng chú ý, Nvidia cung cấp nền tảng này miễn phí nhưng chỉ tương thích với phần cứng của hãng, qua đó vừa mở rộng thị trường vừa xây dựng hệ sinh thái công nghệ riêng.

Chiến lược này phát huy hiệu quả khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ. Việc huấn luyện các mô hình AI, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn, đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ, khiến các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh mua GPU hiệu năng cao của Nvidia.

Stephen Witt ví Jensen Huang như người bán cuốc xẻng giữa cơn sốt đào vàng. Trong khi các tập đoàn công nghệ chạy đua phát triển AI, Nvidia trở thành nhà cung cấp hạ tầng tính toán thiết yếu, vươn lên nhóm doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Phong cách lãnh đạo khắc nghiệt và những cơn nóng giận

Bên cạnh hành trình xây dựng Nvidia, cuốn sách của Stephen Witt còn dành nhiều dung lượng để khắc họa tính cách và phong cách lãnh đạo của Jensen Huang.

Theo tác giả, ông chủ Nvidia là sự kết hợp giữa một doanh nhân có tầm nhìn, người nghiện công việc và nhà lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, Huang cũng nổi tiếng với sự nóng nảy và cách giao tiếp trực diện, đôi khi khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực.

Một nhân viên Nvidia được phỏng vấn trong cuốn sách cho biết việc lớn tiếng với cấp dưới là một phần trong phương pháp thúc đẩy nhân viên của Huang. Một người khác nhận xét nhà sáng lập Nvidia đã đẩy sự thẳng thắn đến mức cực đoan.

Cuốn Nvidia - Cỗ máy tư duy vĩ đại hé lộ những góc khuất của ông chủ Nvidia. Ảnh: 1980Books.

Những lời kể này cho thấy phong cách quản lý của Huang không chỉ dựa trên việc đặt ra mục tiêu tham vọng mà còn đi kèm những yêu cầu khắt khe đối với đội ngũ nhân sự.

Đáng chú ý, chính Stephen Witt cũng từng trực tiếp chứng kiến một cơn nóng giận của Jensen Huang trong quá trình thực hiện cuốn sách.

Ở cuộc phỏng vấn cuối cùng, Witt đặt câu hỏi về những công việc mới có thể xuất hiện nhờ sự phát triển của AI.

Thay vì đưa ra một câu trả lời thông thường, Huang bất ngờ mất bình tĩnh và lớn tiếng với tác giả.

Witt mô tả cơn giận của ông chủ Nvidia dường như không thể kiểm soát, bộc phát theo nhiều hướng và hoàn toàn không phù hợp với tình huống.

Điều khiến tác giả bất ngờ là ông không phải nhân viên của Nvidia, trong khi Huang cũng không có lợi ích rõ ràng nào từ việc nổi giận với người đang phỏng vấn mình.

Theo quan sát của Witt, Huang dường như đã mệt mỏi với việc liên tục phải trả lời những câu hỏi liên quan đến mặt trái của công nghệ AI mà công ty ông đang phát triển. Nhà sáng lập Nvidia cho rằng câu hỏi được đặt ra thiếu hợp lý và đã phải nghe những vấn đề tương tự quá nhiều lần.

Chi tiết này trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của cuốn sách, bởi nó thể hiện sự đối lập giữa hình ảnh một doanh nhân thành công trên sân khấu công nghệ và những phản ứng cảm xúc trong các cuộc trao đổi trực tiếp.

Nvidia - Cỗ máy tư duy vĩ đại tiếp nối dòng sách chân dung những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Thung lũng Silicon, bên cạnh các tác phẩm viết về Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates hay Peter Thiel.

Theo The Guardian, dòng sách này thường nhấn mạnh vai trò đặc biệt của những nhà sáng lập trong sự phát triển của các tập đoàn công nghệ, đôi khi có xu hướng đề cao cá nhân và xem thành công doanh nghiệp như kết quả trực tiếp từ tầm nhìn của một con người.

Tuy nhiên, tác phẩm của Stephen Witt không chỉ tập trung vào những thành tựu của Jensen Huang. Thông qua các cuộc phỏng vấn, câu chuyện nội bộ và những tình huống trực tiếp quan sát được, tác giả xây dựng chân dung một doanh nhân có năng lực vượt trội nhưng cũng tồn tại những khía cạnh gây tranh cãi trong tính cách.

Từ một công ty nhỏ chuyên sản xuất chip đồ họa cho game thủ, Nvidia đã trở thành mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp AI toàn cầu. Đằng sau hành trình đó là những quyết định chiến lược táo bạo, nhưng cũng là phong cách lãnh đạo quyết liệt và đôi khi khó lường của Jensen Huang.

Nvidia - Cỗ máy tư duy vĩ đại vì vậy không chỉ là câu chuyện về sự trỗi dậy của một đế chế công nghệ, mà còn mang đến góc nhìn nhiều chiều về con người đứng sau một trong những cuộc chuyển đổi lớn nhất của ngành bán dẫn.