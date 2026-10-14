F88 lãi gần 4 tỷ đồng mỗi ngày, chi phí dự phòng nợ khó đòi tăng gần gấp đôi

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (UPCoM: F88) ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.087 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 - tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp lãi xấp xỉ 4 tỷ đồng. Chỉ tiêu này tăng 80% so với cùng kỳ và hoàn thành tới 96% mục tiêu kinh doanh năm. Kết quả này đi cùng đà tăng trưởng doanh thu, song chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, F88 đạt doanh thu cung cấp dịch vụ gần 1.277 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ tăng nhanh hơn ở mức 70% lên khoảng 811 tỷ đồng. Vì vậy, biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp từ 42% xuống còn 36%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 264 tỷ đồng, tăng 29%. Phần lớn nguồn thu này đến từ lãi cho vay dịch vụ cầm đồ với gần 255 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 5,7% lên gần 127 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm nhẹ xuống khoảng 108 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí và thu nhập khác, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 400 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 319 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 3.460 tỷ đồng, tăng 59%. Nếu tính cả doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác, tổng các khoản thu ghi nhận trong kỳ đạt khoảng 4.349 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 863 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu nguồn thu, dịch vụ cầm đồ và các hoạt động liên quan tiếp tục đóng góp lớn nhất, với doanh thu gần 2.867 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Mảng đại lý bảo hiểm mang về khoảng 583 tỷ đồng, tăng 74%. Trong khi đó, lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ được ghi nhận trong doanh thu hoạt động tài chính đạt 720 tỷ đồng, tăng 40%.

F88 lãi gần 4 tỷ đồng mỗi ngày (Ảnh: F88).

Dù doanh thu và lợi nhuận cùng tăng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là khoản mục đáng chú ý trong báo cáo tài chính của F88. Trong 9 tháng, chi phí dự phòng các khoản phải thu và cho vay khó đòi lên tới 1.316 tỷ đồng, tăng 93% so với mức 680 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2026, doanh nghiệp trích lập hơn 513 tỷ đồng - cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Theo chính sách kế toán của F88, các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày trở lên được trích lập dự phòng 100% và xóa khỏi sổ sách nội bảng để chuyển sang theo dõi ngoại bảng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã sử dụng dự phòng để xử lý các khoản nợ trên sổ sách với tổng giá trị gần 1.268 tỷ đồng. Các khoản nợ này vẫn được tiếp tục theo dõi để thu hồi sau khi xóa sổ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của F88 đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, với giá trị hơn 7.516 tỷ đồng, tương đương khoảng 81,7% tổng tài sản.

Các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản mục lớn nhất trên bảng cân đối kế toán, gồm khoảng 5.569 tỷ đồng ngắn hạn và 1.218 tỷ đồng dài hạn.

Phần lớn giá trị này là các khoản cho vay cầm đồ. Tổng dư nợ gốc cho vay được ghi nhận trong hai khoản mục trên đạt hơn 6.620 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm.

Một thay đổi đáng chú ý khác là lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ khoảng 280 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.299 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, gấp 4,6 lần.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt hơn 4.079 tỷ đồng, tăng 66,6% so với đầu năm. Nguyên nhân chính là vốn điều lệ tăng từ khoảng 84,7 tỷ đồng lên hơn 2.312 tỷ đồng sau các đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tổng nợ phải trả của F88 tại cuối quý III/2026 đạt hơn 5.121 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn tăng 47,3%, lên hơn 3.617 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản vay tổ chức ngắn hạn và các khoản vay, trái phiếu dài hạn đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng. Ngược lại, nợ dài hạn giảm 21,7%, còn khoảng 1.504 tỷ đồng.