Cơ hội cho Nga khi dầu Mỹ đang bị chính châu Á ép rút khỏi thị trường

Do các vấn đề ở eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb, tất cả các khía cạnh của vận tải biển hiện đại (vận chuyển hàng hóa bằng đường biển) đều tăng đáng kể trong tháng 10.

Ví dụ thuê một siêu tàu chở dầu dung tích 2 triệu thùng (như VLCC hoặc ULCC) từ Vịnh Mexico đến Trung Quốc có giá 76 - 77 triệu USD mỗi chuyến. Trước xung đột ở Trung Đông, mức giá tiêu chuẩn là 7 - 10 triệu USD. Như vậy chi phí vận tải cho một thùng dầu đã tăng thêm 38 - 39 USD.

Thực tế cho thấy chi phí vận chuyển hiện nay chiếm gần một nửa giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ, và việc mua dầu từ nhà cung cấp khác sẽ rẻ hơn, ngay cả khi giá dầu thô cao hơn. Ví dụ như dầu Murban, một loại dầu thô từ UAE, có giá thấp hơn khoảng 2 USD/thùng so với WTI, kể cả khi tính cả chi phí vận chuyển đến Đông Á.

Thậm chí việc cố gắng thay thế các siêu tàu chở dầu bằng tàu nhỏ hơn (như Suezmax, Aframax hoặc Panamax) cũng được coi là một giải pháp khả thi về mặt hậu cần. Nhưng trên thực tế, điều này đã chứng tỏ là vô ích.

Trafigura đã thuê một tàu chở dầu 600.000 thùng với giá 24 triệu USD, tương đương khoảng 40 USD/thùng chi phí vận chuyển. Vấn đề hóa ra không phải kích thước của tàu, mà là sự thiếu hụt tổng thể về vận tải biển thương mại toàn cầu và những rủi ro liên quan đến tuyến đường này.

Chi phí vận tải dầu thô đang leo thang tới mức chưa từng có.

Với những diễn biến này, Nga hiện có cơ hội vận chuyển dầu loại ESPO của mình đến Trung Quốc với số lượng lớn từ cảng Kozmino - nơi gần hơn nhiều so với Vịnh Mexico và Vịnh Ba Tư.

Hơn nữa một số lượng dầu của Nga đang được bơm qua đường ống. Hiện tại Nga có cơ hội bán dầu ESPO cho Trung Quốc với mức chiết khấu thấp hơn.

Tình hình phức tạp hơn với Ấn Độ. Dầu của Nga ở đó chủ yếu đến từ Biển Baltic và Biển Đen - một hành trình dài. Ngoài ra, các chuyến hàng qua Novorossiysk đã giảm khoảng một nửa do việc ngừng bốc dỡ.

Đối với khách hàng, giá dầu tại cảng xuất phát không quan trọng bằng giá dầu khi đến nhà máy lọc dầu. Điều này bao gồm giá dầu thô, cước vận tải, bảo hiểm, rủi ro tuyến đường và thời gian trên biển.

Nếu cuộc khủng hoảng kéo dài và mức giá cao như đã nêu ở trên vẫn tiếp diễn, Mỹ sẽ phải giảm giá cho các nước châu Á hoặc tìm kiếm người mua ở châu Âu và Tây bán cầu.

Nga sẽ có lợi thế lớn trong việc giao hàng cho Trung Quốc, nhưng chỉ trong phạm vi khả năng của các cảng, tàu chở dầu, bảo hiểm và an ninh của nước này.

Theo Reporter