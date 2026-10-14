Tăng cường kết nối, thu hút dòng vốn từ Luxembourg vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth (bên trái) tại buổi làm việc.

Ngày 13/10/2026, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth cùng Đoàn công tác Luxembourg, trao đổi về các định hướng tăng cường hợp tác phát triển thị trường vốn, kết nối các Sở giao dịch chứng khoán và thúc đẩy dòng vốn đầu tư quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là những hỗ trợ kỹ thuật mà Luxembourg đã dành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời gian qua.

Các hoạt động hợp tác đã góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nâng cao năng lực quản lý và tạo nền tảng phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường thị trường chứng khoán.

Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng nhấn mạnh việc hai Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) là dấu mốc quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tin về những bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng cho biết Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng và phát triển thị trường, đặc biệt là việc thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tăng cường kết nối với các thị trường vốn quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Đánh giá Luxembourg là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đặc biệt có thế mạnh về quản lý quỹ và đầu tư quốc tế, Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhằm thu hút sự tham gia của các định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn tại Luxembourg vào thị trường Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc phát triển ngành quản lý quỹ, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức là một trong những định hướng quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn, Việt Nam đang thúc đẩy các giải pháp phát triển ngành quỹ đầu tư, từng bước hướng tới cơ cấu nhà đầu tư bền vững hơn.

Bên cạnh thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng cũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các Sở giao dịch chứng khoán hai nước, phát huy hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhất là trong phát triển sản phẩm tài chính xanh, tăng cường kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giám sát và nâng cao năng lực cán bộ.

Về phía Luxembourg, Bộ trưởng Bộ Tài chính Gilles Roth bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng thỏa thuận hợp tác tài chính vừa được ký kết giữa hai Bộ Tài chính là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.

Đặc biệt, Bộ trưởng Gilles Roth đánh giá cao triển vọng tăng cường kết nối giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và Luxembourg. Trên cơ sở các biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa các Sở giao dịch chứng khoán hai nước, phía Luxembourg sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả năng niêm yết trái phiếu trên cả hai thị trường, qua đó tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư châu Âu.

Bộ trưởng cho biết Luxembourg sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn pháp lý và kỹ thuật nhằm thúc đẩy quá trình này. Đồng thời, Luxembourg có thể đóng vai trò là cửa ngõ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững và các sản phẩm tài chính mới.

Đề cập đến xu hướng đổi mới công nghệ trên thị trường tài chính, Bộ trưởng Gilles Roth chia sẻ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain), trong đó có kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ trên nền tảng blockchain của Luxembourg. Phía Luxembourg sẵn sàng trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật với Việt Nam trong những lĩnh vực mới này.

Một nội dung đáng chú ý khác được Bộ trưởng Gilles Roth đề cập là vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững của thị trường tài chính. Theo Bộ trưởng, bên cạnh khuôn khổ pháp lý, cơ chế giám sát và hạ tầng thị trường hiện đại, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Luxembourg sẵn sàng tiếp nhận cán bộ Việt Nam sang trao đổi, học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển thị trường vốn và hoạt động của các Sở giao dịch chứng khoán.

Đặc biệt, trước đề nghị của Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng về việc thúc đẩy các quỹ đầu tư Luxembourg quan tâm đến thị trường Việt Nam, Bộ trưởng Gilles Roth đã đưa ra thông điệp tích cực về triển vọng hợp tác đầu tư giữa hai nước.

“Với quy mô tài sản của các quỹ đầu tư tại Luxembourg lên tới 9.000 tỷ euro, tôi hy vọng một phần nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào thị trường Việt Nam.”, Bộ trưởng Gilles Roth chia sẻ.

Bộ trưởng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, biến những định hướng và cam kết trao đổi tại cuộc gặp thành các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.