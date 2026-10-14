Thủy điện Xuân Minh lãi chưa đến 500 triệu đồng trong quý III/2026

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Thuỷ điện Xuân Minh (UPCOM: XMP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 14,1 tỷ đồng, giảm gần 6% so với mức gần 15 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán tăng từ gần 7,7 tỷ đồng lên hơn 8,9 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm từ hơn 7,2 tỷ đồng xuống còn gần 5,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 10 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức gần 4 tỷ đồng, tăng so với gần 3,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ hơn 859 triệu đồng xuống còn gần 734 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thủy điện Xuân Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng, tăng khoảng 9,9% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: XMP).

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 545 triệu đồng, giảm khoảng 80% so với cùng kỳ. Sau khi ghi nhận chi phí khác hơn 77 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 468 triệu đồng, giảm mạnh so với mức hơn 2,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Thủy điện Xuân Minh cho biết, trong quý III/2026 tình hình thủy văn kém thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước, khiến sản lượng điện phát đạt 20 triệu kWh, giảm 6%. Theo đó, doanh thu quý III/2026 đạt hơn 14,1 tỷ đồng, giảm 890 triệu đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó chi phí sản xuất và chi phí lãi vay trong kỳ đều tăng, tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thủy điện Xuân Minh ghi nhận doanh thu thuần hơn 60,7 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng, tăng khoảng 9,9% so với mức 19,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026 tổng tài sản của Thủy điện Xuân Minh đạt gần 356,9 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 15,8 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 13,2 tỷ đồng đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 5,9 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 370 triệu đồng tại ngày 1/1/2026.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp còn hơn 166 tỷ đồng, giảm so với 180 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức hơn 68 tỷ đồng, còn nợ dài hạn 97 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại cuối quý III đạt 44,8 tỷ đồng, giảm so với 57 tỷ đồng đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng giảm từ 116 tỷ đồng xuống còn 97 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 190 tỷ đồng, tăng so với 187 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 150 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 22,8 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Thủy điện Xuân Minh dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 20/10/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch sáng 14/10 cổ phiếu XMP của CTCP Thủy điện Xuân Minh đứng giá tham chiếu 15.300 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch đạt 100 đơn vị.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh là sản xuất và phân phối điện. XMP hiện đang quản lý và điều hành Nhà máy Thủy điện Xuân Minh với 2 tổ máy công suất điện đạt 15MW, sản lượng điện trung bình năm đạt 66 triệu kWh.