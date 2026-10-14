Xã Thiệu Hóa đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với phụ nữ xã Thiệu Hóa.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế và hoạt động Hội. Trong đó, các đại biểu đề nghị địa phương có giải pháp duy trì hiệu quả phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế liệu; bố trí điểm trung chuyển rác phù hợp, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thiệu Hóa tham dự hội nghị đối thoại.

Trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên phụ nữ đề nghị được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để xây dựng mô hình kinh tế gia đình; hướng dẫn ứng dụng công nghệ, đưa sản phẩm lên các nền tảng số, quảng bá và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm do phụ nữ làm ra. Một số ý kiến đề cập đến chế độ phụ cấp đối với cán bộ chi hội; công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, phòng ngừa và xử lý các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em.

Các đại biểu cũng đề nghị chính quyền tăng cường cung cấp thông tin về quy hoạch đất đai, hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến người dân.

Hội viên phụ nữ xã Thiệu Hóa kiến nghị tại hội nghị đối thoại.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại diện các phòng chuyên môn thuộc UBND xã đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bí thư Đảng uỷ xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang tiếp thu, trao đổi những vấn đề cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Thiệu Hóa ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và xem xét những kiến nghị cần thêm thời gian nghiên cứu trên cơ sở quy định và điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo xã đề nghị các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua tại địa phương. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, duy trì nền nếp vệ sinh tại khu dân cư, chung tay xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.