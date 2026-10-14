Giảm 6 phiên liên tiếp, VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Vingroup trong phiên chiều khiến chỉ số mất gần 15 điểm, lùi về 1.704,87 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 14.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,55 điểm xuống 1.704,87 điểm. Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã VIC, VHM, VPL và VRE.

Đáng chú ý, VHM chịu áp lực bán mạnh từ khoảng 13 giờ 30 phút. Nếu kết thúc phiên sáng, cổ phiếu này giảm 1,4% với giá trị giao dịch đạt 79,5 tỷ đồng, thì sang phiên chiều, lượng cổ phiếu bán ra tăng mạnh, kéo giá giảm nhanh. Các nhịp hồi phục ngắn không đủ giúp VHM thu hẹp đà giảm. Chốt phiên, VHM mất 5,28% so với tham chiếu, trong đó riêng phiên chiều giảm thêm 3,94% so với mức cuối phiên sáng. Thanh khoản phiên chiều cao gấp 8 lần phiên sáng.

Cùng thời điểm, VIC cũng giảm nhanh từ khoảng 13 giờ 30 phút, dù có nhịp hồi phục sau đó. Áp lực bán gia tăng trong 15 phút cuối phiên liên tục và đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa khiến cổ phiếu này kết phiên giảm 1,62%, riêng phiên chiều giảm 0,77% so với cuối phiên sáng.

Hai cổ phiếu khác trong nhóm Vingroup là VPL và VRE cũng giảm mạnh, lần lượt mất 3,31% và 1,54%, đóng cửa sát mức giá thấp nhất phiên. Tính chung, bốn cổ phiếu VIC, VHM, VPL và VRE lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index, trong tổng mức giảm 14,55 điểm của chỉ số.

Trong rổ VN30, diễn biến phân hóa xuất hiện trong phiên chiều. Có 12 cổ phiếu giảm giá so với cuối phiên sáng, trong đó ngoài nhóm Vingroup, SSB và LPB cũng chịu áp lực bán đáng kể. SSB từ mức giảm 0,92% cuối phiên sáng nới rộng mức giảm lên 4,28% khi đóng cửa. LPB giảm thêm 1,17% trong phiên chiều, kết phiên mất 3,05%.

Ở chiều ngược lại, 11 cổ phiếu trong rổ VN30 cải thiện giá so với phiên sáng, song mức hồi phục nhìn chung còn hạn chế. HPG là điểm sáng khi tăng thêm 1,46% trong phiên chiều, đưa mức tăng cả phiên lên 1,71%. FPT, GAS và CTG cũng cải thiện giá, nhưng biên độ tăng không lớn. Trong khi đó, VCB và BID nằm trong nhóm suy yếu trong phiên chiều, gây thêm sức ép lên chỉ số.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại bán ròng khoảng 782 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Riêng trên HoSE, giá trị bán ròng đạt 772 tỷ đồng. VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 153 tỷ đồng, tiếp đến là VHM với 152 tỷ đồng và FRT với 94 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng; trên UPCoM, giá trị bán ròng đạt 7 tỷ đồng.

VN-Index đang tiến sát mốc 1.700 điểm sau 6 phiên giảm liên tiếp. Trong các phiên tới, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi khi nhóm này đang tác động mạnh đến điểm số chung. Trong bối cảnh khối ngoại duy trì bán ròng và lực hồi phục ở nhiều cổ phiếu còn hạn chế, khả năng ổn định trở lại của thị trường sẽ cần được kiểm chứng qua diễn biến cung cầu trong các phiên tiếp theo.