Thung lũng Silicon chạy đua đổi tên AI theo ông Trump

Thung lũng Silicon hưởng ứng đề xuất đổi tên AI thành siêu trí tuệ của ông Trump. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, một số doanh nghiệp đã công bố kế hoạch thay đổi tên gọi sản phẩm, trong khi nhiều lãnh đạo bắt đầu sử dụng thuật ngữ mới trong các tuyên bố công khai.

Theo The Verge, Elon Musk là một trong những người đầu tiên ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump. CEO Tesla cam kết đổi tên SpaceXAI thành SpaceXSI, thay thế chữ viết tắt AI bằng SI (super intelligence).

Marc Benioff cũng nhanh chóng có động thái tương tự. Chỉ vài giờ sau tuyên bố của ông Trump, CEO Salesforce thông báo sẽ đổi tên AIForce thành SIForce.

Dù không trực tiếp công bố kế hoạch đổi tên sản phẩm, Nvidia lựa chọn sử dụng thuật ngữ mới trong các hoạt động nghiên cứu.

CEO Jensen Huang trước đó tham dự hội nghị tại Nhà Trắng, nơi ông Trump công bố sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang sử dụng tên gọi siêu trí tuệ. Sau sự kiện, Nvidia công bố cam kết đầu tư một tỷ USD nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

Satya Nadella cũng bắt đầu sử dụng cách gọi mới. Trong bài đăng ngày 10/10, CEO Microsoft đề xuất xây dựng cơ chế "phanh khẩn cấp" nhằm kiểm soát các hệ thống AI có nguy cơ mất an toàn. Ông nhiều lần sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ thay vì AI.

Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều sẵn sàng thay đổi tên gọi. CEO Sam Altman của OpenAI đánh giá tích cực đề xuất của ông Trump, nhưng cho biết công ty không có kế hoạch đổi tên.

Trước đó, đề xuất được ông Trump đưa ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9. Tổng thống Mỹ cho rằng từ artificial (nhân tạo) không phản ánh đúng năng lực và tiềm năng của công nghệ.

Ngày 29/9, ông ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan thuộc nhánh hành pháp liên bang sử dụng thuật ngữ Super Intelligence trong những tài liệu và thông cáo báo chí mới.

“Super là từ hay nhất và cũng đơn giản nhất”, ông Trump phát biểu tại sự kiện công bố sắc lệnh.

Song, thuật ngữ này vẫn gây tranh luận về tính chính xác. Trong nghiên cứu, siêu trí tuệ thường được dùng để mô tả các hệ thống AI giả định có năng lực vượt xa trí tuệ con người, thay vì toàn bộ công nghệ AI hiện nay.

Theo The Verge, sự hưởng ứng từ Thung lũng Silicon diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công nghệ đang tăng cường quan hệ với Nhà Trắng. Việc thay đổi tên gọi hiện chưa trở thành xu hướng chung trong toàn ngành.