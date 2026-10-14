Khi bảo vệ thương hiệu cũng là bảo vệ người tiêu dùng

Trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, bảo vệ thương hiệu không chỉ là yêu cầu đối với doanh nghiệp mà còn gắn liền với quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những hướng đi được ghi nhận tại lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu TP.HCM năm 2026.

Chiều 13/10, tại TP.HCM, Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026.

Theo thông tin từ HUBA, chương trình năm nay ghi nhận 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu. Hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Viết Hồng nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu TP.HCM năm 2026 và Công Ty Vina CHG nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2026.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vi Na (Vina CHG) được trao danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2026 và ông Nguyễn Viết Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, cũng được vinh danh Doanh nhân tiêu biểu TP.HCM năm 2026.

Bảo vệ thương hiệu trước thách thức hàng giả

Thành lập năm 2008, Vina CHG hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Sau 18 năm phát triển, doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, cung cấp các giải pháp hỗ trợ xác thực hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm chính hãng trên thị trường.

Các giải pháp được doanh nghiệp triển khai gồm tem chống hàng giả kết hợp truy xuất nguồn gốc, bao bì chống giả và phần mềm quản trị hàng hóa VinaCheck. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ điều tra, xử lý hàng giả và truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống hàng giả.

Trong thực tế, hàng giả không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, uy tín của nhà sản xuất và đơn vị phân phối mà còn khiến người tiêu dùng đối mặt với nguy cơ mua phải hàng hóa không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc. Với những mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe, an toàn, hệ lụy có thể nghiêm trọng hơn.

Bởi vậy, bảo vệ thương hiệu không đơn thuần là giữ gìn tài sản và uy tín của doanh nghiệp. Việc xác thực nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm còn giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn hàng hóa, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trong bối cảnh đó, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chống hàng giả được xem là một trong những hướng tiếp cận nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý sản phẩm và bảo vệ thương hiệu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được kết hợp với quy trình quản lý phù hợp, sự chủ động của doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Gắn đổi mới công nghệ với trách nhiệm thị trường

Chia sẻ về việc được vinh danh, ông Nguyễn Viết Hồng cho biết, đây là niềm tự hào, đồng thời là động lực để tập thể doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi định hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống hàng giả.

Theo ông Hồng, trước những thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi, công tác bảo vệ thương hiệu cần được triển khai theo hướng toàn diện, kết hợp giữa công nghệ, các giải pháp phù hợp và quy trình quản lý hiệu quả. Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các bên liên quan cũng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn hàng giả.

Ông Nguyễn Viết Hồng chia sẻ thông tin giải pháp phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả . Ảnh: IT

“Công tác bảo vệ thương hiệu đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, không chỉ dựa vào công nghệ mà còn cần sự kết hợp giữa các giải pháp phù hợp, quy trình quản lý hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các bên liên quan”, ông Hồng chia sẻ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thời gian tới, Vina CHG sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp chống giả, hướng đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong việc xác thực sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ hàng hóa chính hãng.

Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2026 và sự ghi nhận dành cho ông Nguyễn Viết Hồng là dấu mốc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, câu chuyện ứng dụng công nghệ vào phòng, chống hàng giả cũng cho thấy mối liên hệ giữa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong một thị trường đòi hỏi ngày càng cao về tính minh bạch, bảo vệ thương hiệu không chỉ là nỗ lực của riêng từng doanh nghiệp mà còn cần sự chung tay của các bên liên quan. Đây là cơ sở để củng cố niềm tin vào hàng hóa chính hãng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và hướng tới môi trường kinh doanh bền vững.