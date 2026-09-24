MrBeast đưa thử thách 1 tỷ USD từ YouTube vào tiểu thuyết mới

MrBeast được kỳ vọng kéo người trẻ đến hiệu sách. Ảnh: @mrbeast.

Khi YouTuber Jimmy Donaldson, được biết đến với tên MrBeast, mời nhà văn James Patterson đến studio tại Greenville, North Carolina (Mỹ) vào năm 2025, anh không có ý định viết sách cùng ông. Donaldson khi đó chỉ muốn gặp những người “đứng số 1 ở một lĩnh vực”, theo Michael Cruz, người phụ trách phát triển thương hiệu MrBeast.

Ở tuổi 28, Donaldson sở hữu 517 triệu người đăng ký YouTube, con số kỷ lục giúp anh trở thành YouTuber lớn nhất thế giới. Nội dung của anh nổi tiếng với các cuộc thi kỳ quặc, thử thách mạo hiểm và giải thưởng tiền mặt khổng lồ.

Trong khi đó, Patterson (79 tuổi) đã viết hoặc đồng sáng tác hàng trăm cuốn sách, với tổng lượng bán ra lên đến hàng trăm triệu bản. Ông cũng là tác giả có nhiều sách đứng đầu danh sách bán chạy của The New York Times nhất.

Tác giả/Tác phẩm

The Most Dangerous Games (tạm dịch: Những trò chơi nguy hiểm nhất)

Tác giả: MrBeast, James Patterson · Xuất bản: Morrow/HarperCollins ·

The Most Dangerous Games xoay quanh 100 người tham gia tranh giải thưởng 1 tỷ USD (khoảng 26 nghìn tỷ đồng) thông qua hàng loạt thử thách khắc nghiệt, từ bơi trong vùng biển đầy cá mập đến chống chọi cái lạnh dưới 0 độ C tại Nam Cực. Tác phẩm có nhịp điệu nhanh, được nhận định là giống với đặc trưng video của YouTuber MrBeast.

Hai người tìm thấy điểm chung trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục và văn hóa đọc. Patterson từng được trao Huân chương Nhân văn Quốc gia Mỹ, một phần nhờ những đóng góp cho việc thúc đẩy văn hóa đọc. Theo website cá nhân, ông đã quyên góp hơn 220 triệu USD (khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng) cho các nhà sách, thư viện và hoạt động liên quan đến văn học.

Donaldson cũng là một nhà từ thiện tích cực. Một trong những dự án anh tài trợ là kế hoạch mở rộng trường học trị giá 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) tại Ghana. Từ một số điểm chung, cặp tác giả triển khai ý tưởng viết một tiểu thuyết giật gân với nhịp độ nhanh như video MrBeast, theo Strait Times.

The Most Dangerous Games (tạm dịch: Những trò chơi nguy hiểm nhất) được Morrow, một thương hiệu xuất bản thuộc HarperCollins, phát hành ngày 1/9. Nội dung xoay quanh 100 người tham gia tranh giải thưởng 1 tỷ USD (khoảng 26 nghìn tỷ đồng) thông qua hàng loạt thử thách khắc nghiệt, từ bơi trong vùng biển đầy cá mập đến chống chọi cái lạnh dưới 0 độ C tại Nam Cực.

MrBeast và tác giả James Patterson quảng bá sách mới trên chương trình Good Morning America. Ảnh: X/@JP_Books.

Các nhà xuất bản từng cạnh tranh quyết liệt để giành quyền phát hành cuốn sách vào năm 2025. Họ kỳ vọng tên tuổi MrBeast có thể đưa một phần lượng khán giả khổng lồ của anh đến các nhà sách. Khi tác phẩm ra mắt, thử nghiệm thực sự bắt đầu: Liệu một thế hệ lớn lên với những video có nhịp cắt chưa đến một giây có thể ngồi xuống và đọc một cuốn tiểu thuyết?

“Tôi rất hào hứng vì nghĩ đây có thể là cuốn sách đầu tiên mà hàng triệu người trẻ thực sự yêu thích”, Donaldson nói với USA Today.

Patterson cho biết mục tiêu của ông không phải tiếp tục nói với những người vốn đã đọc sách, mà tìm đến nhóm độc giả bên ngoài cộng đồng này.

Đây không phải lần đầu Patterson hợp tác với người nổi tiếng để viết sách. Từ năm 2018, ông đã xuất bản các tiểu thuyết cùng nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ca sĩ quá cố Dolly Parton và diễn viên Viola Davis.

Tuy nhiên, The Most Dangerous Games là nỗ lực mạnh mẽ nhất của Patterson nhằm tiếp cận độc giả trẻ. Ngay cả chiến dịch quảng bá cũng mô phỏng cách một video MrBeast thu hút sự chú ý.

Trong một video ngắn trên YouTube, Donaldson cầm cuốn sách phía sau một chiếc bàn kính được kê bằng những chồng tiền mặt. Patterson đứng phía sau và nhấn một nút đỏ lớn trên tường, kích hoạt một vụ nổ.

The Most Dangerous Games đứng thứ 3 trong danh sách tiểu thuyết bìa cứng bán chạy của The New York Times ngay tuần đầu phát hành. Theo Publishers Weekly, dựa trên dữ liệu từ Circana BookScan, cuốn sách bán được 22.646 bản bìa cứng trong tuần đầu.

Con số này thấp hơn đáng kể so với tác phẩm Patterson hợp tác cùng Viola Davis. Cuốn sách đó bán 57.454 bản bìa cứng trong tuần đầu, theo Publishers Weekly và BookScan.

Đại diện MrBeast không cung cấp số liệu về những bản sách không được BookScan ghi nhận. HarperCollins cũng từ chối tiết lộ doanh số nội bộ.

The Most Dangerous Games được kỳ vọng kéo độc giả trẻ đến với sách. Ảnh: @mrbeast.

Kathleen Schmidt, chuyên gia quảng bá sách độc lập, cho rằng lượng người theo dõi lớn không đồng nghĩa với doanh số sách cao. Theo bà, những người vốn không đọc James Patterson chưa chắc sẽ thay đổi chỉ vì MrBeast xuất hiện trên bìa.

Jonah Berger, giáo sư marketing tại Đại học Pennsylvania, cũng đặt vấn đề tương tự. Theo ông, điều quan trọng không chỉ là một nhân vật có bao nhiêu người theo dõi, mà còn là nhóm khán giả đó có thực sự mua sách hay không.

Patterson vốn không xa lạ với việc kết hợp sách và các hình thức truyền thông khác. Trước khi viết sách toàn thời gian vào năm 1996, ông từng làm việc trong ngành quảng cáo. Với tiểu thuyết Along Came a Spider (Nỗi kinh hoàng trườn tới) xuất bản năm 1993, Patterson tự viết, tài trợ và sản xuất một quảng cáo truyền hình sau khi nhà xuất bản Little, Brown không đồng ý với ý tưởng này.

Sau khi xem quảng cáo, nhà xuất bản đồng ý chia sẻ chi phí phát sóng. Dù vậy, Patterson nói không thực sự nghĩ nhiều về marketing.

“Tôi không có công thức. Tôi tưởng tượng có một người đang ngồi đối diện mình. Tôi kể câu chuyện cho họ nghe. Tôi không muốn họ đứng dậy cho đến khi tôi kể xong”, ông nói.

Với The Most Dangerous Games, Patterson và MrBeast đang thử một cách tiếp cận khác. Đó là biến chính sức hút của một ngôi sao YouTube thành động lực để đưa người trẻ đến với sách.