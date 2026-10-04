Nữ cán bộ Đoàn 'ươm mầm' thoát nghèo

Tìm hiểu kỹ hơn về mô hình “Vườn ươm thanh niên”, chúng tôi được biết, thay vì hỗ trợ theo cách ngắn hạn, Lê Thị Linh cùng với ĐVTN triển khai các giải pháp hướng đến việc tạo ra sinh kế có thể duy trì lâu dài. Hằng năm, chị vận động đoàn viên trong chi đoàn đóng góp kinh phí, tìm nguồn lực để mua cây giống hỗ trợ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, nhất là thanh niên vừa xuất ngũ trở về địa phương. Tùy từng năm, có năm thì mô hình hỗ trợ giống cây mận, năm thì hỗ trợ giống cây cà phê, đồng thời hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh. Chỉ sau một thời gian ngắn đã hình thành những vườn cây xanh tốt, sai hoa, trĩu quả, cho năng suất cao.

Chị Lê Thị Linh (thứ hai, từ trái sang) hỗ trợ các thanh niên trên địa bàn livestream bán nông sản.

Ngoài việc hỗ trợ cây giống, chị Linh cùng các đoàn viên còn vận động nhiều thanh niên trong bản chuyển đổi cây trồng, từ các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây ăn quả như mận hậu, nhãn, xoài, bơ. Cùng với đó, tận dụng nguồn đất đai, khí hậu được thiên nhiên ưu đãi để kết hợp chăn nuôi, phát triển du lịch sinh thái và sản xuất nông sản sạch. Đặc biệt, những ĐVTN gặp khó khăn vì cha mẹ đau ốm, thiếu nhân lực sản xuất, chị Linh đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ công việc đồng áng, thu hoạch nông sản. Từ những việc làm gần gũi ấy, sự gắn kết giữa đoàn viên trong chi đoàn ngày càng được củng cố.

Không chỉ hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, chị Lê Thị Linh còn luôn quan tâm tìm đầu ra cho sản phẩm của các ĐVTN mình phụ trách. Từ những kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, chị đã tập huấn, giúp đỡ và vận động đoàn viên tích cực học tập, khai thác cách ứng dụng công nghệ số để đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok cũng như tham gia các phiên bán hàng bằng hình thức livestream. Đồng thời, chủ động kết nối thanh niên với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, nguồn vốn ưu đãi, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp và các chương trình của tổ chức Đoàn, hội, giúp thanh niên địa phương có thêm cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất hoặc khởi nghiệp tại chỗ.

Đồng chí Vì Phương Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Lóng Phiêng cho biết, Lê Thị Linh là cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, đặc biệt, luôn trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chị Linh, nhiều thanh niên trong bản Yên Thi đã vươn lên xây dựng kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển, góp phần làm giàu cho quê hương. Đây là điển hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của địa phương, đồng thời, là tấm gương để ĐVTN trong và ngoài chi đoàn học tập.