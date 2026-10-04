EU giải ngân 2,9 tỷ EUR hỗ trợ Ukraine

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Theo Ủy ban châu Âu (EC), khoản giải ngân mới được thực hiện sau khi Ukraine hoàn thành 10 chỉ tiêu cải cách trong các lĩnh vực then chốt như ngân hàng, năng lượng, nông nghiệp và giao thông. Một số tiêu chí đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch, qua đó tạo điều kiện cho việc tiếp tục giải ngân.

Khoản hỗ trợ này được sử dụng để đảm bảo các khoản chi ngân sách ưu tiên, hỗ trợ phục hồi hạ tầng và thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời giúp Ukraine tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn cần thiết để gia nhập EU. Đây là đợt giải ngân thứ tám trong gói hỗ trợ Ukraine Facility giai đoạn 2024-2027.

Tính đến nay, tổng giá trị giải ngân của EU dành cho Ukraine đã vượt mốc 32 tỷ EUR. EC nhấn mạnh các khoản hỗ trợ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tiến độ cải cách và việc thực hiện đầy đủ các cam kết đã thỏa thuận giữa hai bên.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài và áp lực tài chính gia tăng, nguồn hỗ trợ từ EU tiếp tục đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và ổn định kinh tế vĩ mô.