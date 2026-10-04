Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/10: USD giữ trên 26.000 đồng, GBP gần 34.850 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết, USD (đô la Mỹ) được Vietcombank mua tiền mặt ở mức 25.760 đồng, mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.170 đồng. Đây tiếp tục là một trong những mức tỷ giá đáng chú ý trên thị trường ngoại tệ.

EUR (euro) được mua tiền mặt ở mức 28.474,19 đồng, mua chuyển khoản 28.761,81 đồng và bán ra 29.975,92 đồng. Trong khi đó, GBP (bảng Anh) có giá mua tiền mặt 33.428,32 đồng, mua chuyển khoản 33.765,98 đồng và giá bán 34.848 đồng.

Ở nhóm các đồng tiền có giá trị cao, CHF (franc Thụy Sĩ) được mua tiền mặt ở mức 30.569,35 đồng, mua chuyển khoản 30.878,13 đồng và bán ra 31.867,61 đồng. SGD (đô la Singapore) có giá mua chuyển khoản 19.971,22 đồng và bán ra 20.652,47 đồng. AUD (đô la Australia) được bán ở mức 18.306,74 đồng, trong khi CAD (đô la Canada) có giá bán 18.544,29 đồng.

Một số đồng tiền châu Á cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. JPY (yên Nhật) được mua chuyển khoản 160,64 đồng và bán ra 170,01 đồng. CNY (nhân dân tệ) có giá mua chuyển khoản 3.814,80 đồng, bán ra 3.937,05 đồng. HKD (đô la Hong Kong) được bán ở mức 3.374,32 đồng.

Đáng chú ý, KWD (dinar Kuwait) tiếp tục là đồng tiền có giá bán cao nhất trong bảng, lên tới 87.961,46 đồng. Trong khi đó, giá bán của SAR (riyal Saudi Arabia) là 7.176,19 đồng; MYR (ringgit Malaysia) 6.436,92 đồng và NOK (krone Na Uy) 2.752,54 đồng.