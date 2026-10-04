IEA xả kho 325 triệu thùng để bình ổn giá dầu

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo ngày 3-10, lượng dầu được xả kho đến nay tương đương hơn 80% cam kết, trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung liên quan căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông.

Động thái này được triển khai đồng thời với các biện pháp phối hợp giữa Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và IEA.

Trước đó 1 ngày, G7 thống nhất kế hoạch xả thêm 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng, với trọng tâm triển khai nhanh trong 20 ngày đầu. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ gói 100 triệu thùng này có bao gồm phần còn lại trong cam kết 400 triệu thùng của IEA hay là nguồn bổ sung mới.

Hồi tháng 3, 32 quốc gia thành viên IEA, bao gồm các nước G7, đã nhất trí sử dụng kho dự trữ chiến lược để hỗ trợ thị trường trong bối cảnh rủi ro nguồn cung gia tăng. Liên minh châu Âu cũng cho biết sẵn sàng phối hợp nếu cần thiết để hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Các động thái xả kho quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định giá dầu trong ngắn hạn, song cũng làm dấy lên tranh luận về mức độ an toàn của dự trữ năng lượng chiến lược trong dài hạn.