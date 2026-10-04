Hà Nội nối dài chuỗi vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Hà Nội được vinh danh ở hai hạng mục tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026, gồm Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á và Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam. (Nguồn: Vinpearl)

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, tổ chức tại Maldives, Hà Nội tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục “Điểm đến nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” và “Điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu Việt Nam”.

Đáng chú ý, đây là năm thứ năm liên tiếp Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Điểm đến nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”, sau các lần được trao giải vào các năm 2022, 2023, 2024 và 2025.

Ở hạng mục “Điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu Việt Nam”, Hà Nội cũng có năm thứ ba liên tiếp giành được giải thưởng, sau các năm 2024 và 2025.

Kết quả trên tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Hà Nội với nền tảng hơn 1.000 năm lịch sử, hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú cùng nhiều giá trị đặc trưng về văn hóa, ẩm thực và đời sống.

Bên cạnh đó, những năm qua, Thủ đô từng bước nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Theo đó, Hà Nội đang định hướng phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững, trong đó văn hóa và di sản tiếp tục được xác định là nguồn lực quan trọng để tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh.

Thành phố chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, tăng trải nghiệm văn hóa, phát triển kinh tế ban đêm, khai thác giá trị ẩm thực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như nâng cao trải nghiệm của du khách.

Định hướng này cũng phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của văn hóa là nền tảng, bản sắc và trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh, qua đó tạo cơ sở để các địa phương phát huy những giá trị riêng trong phát triển du lịch.

Với hệ thống di sản phong phú, các không gian văn hóa, ẩm thực đặc trưng và ngày càng nhiều sản phẩm trải nghiệm, Hà Nội có điều kiện tiếp tục mở rộng sức hút đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Việc liên tiếp được World Travel Awards vinh danh cũng góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời tạo thêm động lực để thành phố nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng xanh, thông minh và bền vững.