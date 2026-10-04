Lúa mì nóng trở lại: Giá lên cao nhất hơn 3 năm, thị trường theo dõi nguồn cung cuối năm

Cánh đồng lúa mì tại Azerbaijan. Ảnh: FAO/Javid Gurbanov

Giá lúa mì thế giới tăng mạnh trong tháng 9/2026, đưa mặt hàng này lên mức cao nhất trong hơn ba năm. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), giá lúa mì tháng 9 tăng 6,3% so với tháng trước, lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2023. Đến cuối tháng, giá giao dịch hằng ngày đã hạ nhiệt phần nào sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Cùng thời điểm, Chỉ số giá ngũ cốc của FAO đạt 122,8 điểm, tăng 5,1% so với tháng 8 và cao hơn 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá lương thực thế giới cũng tăng 1,5% trong tháng, lên 136 điểm, cao hơn 5,8% so với tháng 9/2025.

Diễn biến này cho thấy lúa mì đang bước vào những tháng cuối năm với mặt bằng giá cao hơn rõ rệt so với giai đoạn trước, trong khi nhu cầu mua hàng cuối năm bắt đầu tăng.

Nguồn cung lớn nhưng giá vẫn chịu sức ép

FAO vừa nâng dự báo sản lượng lúa mì thế giới năm 2026 thêm 3,2 triệu tấn, lên khoảng 813,9 triệu tấn. Dù được điều chỉnh tăng, sản lượng vẫn thấp hơn 3,3% so với năm 2025.

Sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt khoảng 2,979 tỷ tấn, giảm 2,1% so với mức kỷ lục của năm trước nhưng vẫn là vụ thu hoạch lớn thứ hai từng được ghi nhận.

Nguồn cung nhìn chung vẫn dồi dào, song giá lúa mì tiếp tục chịu tác động từ thời tiết và sự chênh lệch về nguồn hàng giữa các khu vực sản xuất.

Theo FAO, thời tiết khô tại một số khu vực Bắc Mỹ trước mùa gieo trồng lúa mì vụ đông đã góp phần đẩy giá tăng trong tháng 9. Tại Australia, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn trong tháng 7 và tháng 8 giúp triển vọng sản lượng cải thiện, dù năng suất vẫn được dự báo thấp hơn mức trung bình.

Lúa mì tại Kansas, Mỹ trước kỳ thu hoạch năm 2026. Ảnh: Reuters

Giá xuất khẩu tại một số thị trường lớn cũng đi lên. Trong tháng 8, giá lúa mì Hard Red Winter số 2 của Mỹ tăng 4,6% so với tháng trước và cao hơn 41,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng của một chủng loại lúa mì xuất khẩu của Mỹ, không đại diện cho toàn bộ thị trường thế giới.

Cùng thời gian, giá lúa mì xuất khẩu của Argentina tăng 5,3% so với tháng trước, trong khi tại các bang phía Đông Australia tăng 3,8%.

Chênh lệch giá giữa các nguồn cung khiến doanh nghiệp nhập khẩu phải cân nhắc kỹ hơn về giá chào bán, chi phí vận chuyển và thời điểm mua hàng. Bởi vậy, giá lúa mì vẫn có thể biến động đáng kể dù tổng nguồn cung toàn cầu chưa ở mức căng thẳng.

Việt Nam chịu tác động từ giá nhập khẩu

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/6/2026, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 4,56 triệu tấn lúa mì, trị giá hơn 1,17 tỷ USD.

Phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu khiến chi phí nguyên liệu trong nước khá nhạy với biến động giá lúa mì thế giới và cước vận chuyển.

Lúa mì được tập kết tại một kho hàng ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Trong quý III/2026, chỉ số giá nhập khẩu nhóm nông sản, thực phẩm của Việt Nam tăng 0,99% so với quý trước và tăng 3,28% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, chỉ số này tăng 1,05% so với cùng kỳ.

Từ nay đến cuối năm, diễn biến giá lúa mì sẽ phụ thuộc nhiều vào thời tiết tại các vùng sản xuất, lượng hàng dành cho xuất khẩu và nhu cầu mua từ các thị trường lớn.

Dự báo sản lượng thế giới vừa được nâng lên cho thấy nguồn cung tổng thể chưa quá căng thẳng. Tuy nhiên, sản lượng năm 2026 vẫn thấp hơn năm trước, trong khi giá lúa mì đã lên mức cao nhất trong hơn 3 năm. Với doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam, bài toán những tháng cuối năm sẽ nằm ở giá mua, chi phí vận chuyển và thời điểm chốt đơn hàng.