Người phụ nữ ngồi xe lăn vẫn 'gieo' sinh kế cho hàng trăm người cùng cảnh ngộ

Đương đầu với số phận để thay đổi tương lai

Chị Đặng Thị Oanh (32 tuổi), ở thôn Thanh Thủy, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai trong gia đình. Sinh ra với cơ thể nhỏ bé, chị chỉ cao khoảng 1m và phải sử dụng xe lăn để đi lại.

Tuổi thơ của Oanh gắn với không ít ánh mắt tò mò, xen lẫn thương xót, khiến chị vô cùng tự ti. "Có lúc tôi từng tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Tôi chỉ mong sau này lớn lên có thể giống những người bình thường khác!", Oanh nhớ lại.

Chị Oanh vừa được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao 50 triệu hỗ trợ để tiếp tục dự án sinh kế "Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học - Vốn quay vòng".

Nhưng rồi chị hiểu rằng mặc cảm không thể thay đổi số phận. Chị quyết định đương đầu với chính số phận của mình. Từ đó, chị quyết tâm học tập và thi đậu ngành Công tác xã hội tại một trường đại học ở Hà Nội.

Các hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gà, vịt để chăn nuôi.

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp, chị Oanh ở lại thành phố làm việc một thời gian. Nhưng về sau, vì sức khỏe không cho phép, chị quyết định về quê vào năm 2019.

Cũng từ đây, chị có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với người khuyết tật và nhận ra có không ít người khuyết tật có khả năng lao động nhưng vì thiếu vốn nên chưa biết bắt đầu làm kinh tế từ đâu.

"Có những gia đình chỉ cần một khoản hỗ trợ nhỏ để mua con giống, dụng cụ sản xuất là có thể tự tạo thêm thu nhập từ việc chăn nuôi nhưng vì chưa có định hướng hay vốn ban đầu nên chưa thể triển khai", chị Oanh chia sẻ.

Năm 2025, chị Đặng Thị Oanh cùng các thành viên nòng cốt thành lập Câu lạc bộ người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn. Kể từ đó, câu lạc bộ luôn tìm cách hỗ trợ các gia đình có người khuyết tật để có thể duy trì lâu dài thay vì chỉ giúp đỡ một lần. Và rồi, mô hình "Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học - Vốn quay vòng" được ra đời.

"Gieo mầm" nghị lực cho những người khuyết tật

Kể về mô hình "Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học - Vốn quay vòng", ánh mắt chị sáng lên, giọng nói đầy tự tin: "Cách làm này giúp nguồn vốn được quay vòng. Một khoản hỗ trợ có thể đến với nhiều người hơn thay vì chỉ dừng lại ở một hộ. Không những thế, từ những bước đầu như vậy, các gia đình, người khuyết tật lại có thêm tự tin để tiếp tục cố gắng".

Câu lạc bộ Người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn là tổ chức cộng đồng nhằm hỗ trợ, kết nối và tạo sinh kế cho người khuyết tật vượt qua mặc cảm. Ảnh NVCC.

Vào tháng 10/2025, 7 hộ đầu tiên được câu lạc bộ hỗ trợ gà, vịt để chăn nuôi. Khi đàn gia cầm trưởng thành, các hộ bán sản phẩm và hoàn trả vốn để tiếp tục hỗ trợ những gia đình khác.

Tính đến tháng 9/2026, sau nhiều đợt triển khai, mô hình đã hỗ trợ 126 hộ với hơn 150 suất sinh kế tại nhiều địa bàn ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đạt được thành quả như vậy, chị Oanh bày tỏ sự vui mừng: "Người khuyết tật chỉ thực sự tự tin khi họ có thể tự tạo ra thu nhập, chăm lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Nếu chỉ trao quà thì chưa đủ, điều cần hơn là giúp họ có sinh kế, có năng lực và niềm tin để tự thay đổi cuộc đời".

Chị Oanh chủ động kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm để duy trì hoạt động câu lạc bộ. Ảnh NVCC.

Để duy trì hoạt động, chị Oanh chủ động kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tìm hướng tiêu thụ sản phẩm cho các hộ tham gia. Câu lạc bộ cũng thường xuyên có hoạt động trực tuyến để thuận tiện cho những thành viên gặp khó khăn trong việc đi lại.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2025, chị Đặng Thị Oanh được nằm trong Top 20 gương mặt tiêu biểu tham gia Chương trình "Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025". Ngoài ra, về sau này, chị cũng được trao nhiều giải thưởng, bằng khen khác như: Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu; dự án "vòng quay sinh kế" trở thành 1 trong 4 giải tại một chương trình khởi nghiệp.

Với chị Oanh, những phần thưởng ấy không phải đích đến. Điều chị mong muốn là có thể giúp thêm nhiều người khuyết tật học nghề, tìm việc và tự tạo thu nhập.

"Điều khiến tôi vui nhất là tạo được giá trị cho cuộc đời. Mỗi ngày thức dậy có việc để làm, để cống hiến và giúp đỡ mọi người. Thời gian tới vẫn mong sẽ được cộng đồng ủng hộ nhiều hơn nữa. Dù sức khỏe vẫn là trở ngại lớn, nhưng tôi luôn tin rằng: Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra", chị Oanh chia sẻ.

Điều mẹ của chị Oanh tự hào nhất là con gái vẫn luôn lạc quan, vui vẻ.

Hạnh phúc khi nói về con gái, bà Bùi Thị Thanh, mẹ của chị Đặng Thị Oanh, bày tỏ: "Oanh có khó khăn về cơ thể nhưng luôn cố gắng lạc quan, vui vẻ. Bố mẹ dù lo lắng nhưng vẫn luôn ủng hộ công việc của con. Chỉ cần con vui, làm việc an toàn thì bố mẹ cũng an lòng".

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Kim Quy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nam Đàn, cho biết: "Dự án Vòng quay sinh kế do chị Đặng Thị Oanh triển khai tại địa phương bước đầu đã hỗ trợ một số con giống gồm gà và vịt cho các hộ dân. Đối với người khuyết tật không thể lao động nặng, công việc này khá vừa sức và có thể hy vọng sẽ mang lại hiệu quả. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án để mang lại kết quả tốt nhất".

Chiều 18/9, tại Hà Nội, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026 đã vinh danh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trong đó có chị Đặng Thị Oanh với vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn, chị đã khởi xướng và trực tiếp điều phối mô hình sinh kế "Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo cơ chế vốn quay vòng".