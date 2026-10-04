'Điểm xanh thanh niên' ở Sư đoàn 5

Bám sát hướng dẫn của Sư đoàn, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn cơ sở Trung đoàn tổ chức thực hiện mô hình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị. Mỗi chi đoàn lựa chọn vị trí thuận tiện để bố trí “Điểm xanh thanh niên”, phục vụ việc thu gom, phân loại, bảo quản và vận chuyển phế liệu. Các điểm tập kết được bố trí gọn gàng, có biển tên mô hình và nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phối hợp với đoàn viên đơn vị kết nghĩa thực hiện mô hình “Điểm xanh thanh niên”..

Hằng ngày, đoàn viên thu gom chai nhựa, lon nhôm, giấy, bìa carton đã qua sử dụng; tiến hành phân loại, tập kết gọn gàng theo từng chủng loại, bảo đảm vệ sinh, tiết kiệm diện tích lưu chứa và thuận tiện khi vận chuyển. Phế liệu được bán định kỳ để gây quỹ; số lượng, giá bán và số tiền thu về đều được ban chấp hành đoàn quản lý, theo dõi, công khai trong các buổi sinh hoạt đoàn. Nguồn kinh phí này được ưu tiên sử dụng cho hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, an sinh xã hội, các phần việc xung kích của tuổi trẻ và hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ý nghĩa lớn nhất của mô hình là tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thay vì bỏ chung các loại vật liệu đã qua sử dụng, mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động phân loại, giữ lại những vật liệu có thể tái chế, rửa sạch và đưa đến điểm tập kết. Qua đó, lượng rác thải trong doanh trại được giảm bớt; việc thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường dần trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống của bộ đội.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 4 phối hợp với đoàn viên đơn vị kết nghĩa thực hiện mô hình “Điểm xanh thanh niên”.

Thượng tá Nguyễn Mậu Hội, Chính ủy Trung đoàn 4 cho biết: “Chỉ huy Trung đoàn xác định xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện mô hình không chỉ tạo không gian học tập, công tác, rèn luyện và sinh hoạt trong lành, sạch đẹp mà còn góp phần bồi dưỡng ý thức, tác phong chính quy và tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân”.

Được biết, mô hình “Điểm xanh thanh niên” còn được tuổi trẻ Trung đoàn 4 kết hợp với phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” bằng nhiều phần việc được duy trì thường xuyên như vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; thu gom, phân loại và xử lý rác thải. Thông qua đó, tuổi trẻ Trung đoàn góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại khang trang, sạch đẹp; cũng là điều kiện quan trọng để xây dựng đời sống tinh thần phong phú, củng cố tình đoàn kết, gắn bó và nâng cao ý thức tự giác chấp hành nền nếp chính quy trong đơn vị.