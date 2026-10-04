Patek Philippe từ chối bán mình

Patek Philippe, một trong những tên tuổi lớn của ngành đồng hồ Thụy Sĩ, tiếp tục thuộc sở hữu gia đình Stern. Thierry Stern (56 tuổi) cho biết dự định chuyển giao doanh nghiệp cho hai con trai, dù chưa xác định thời điểm, theo Business of Fashion.

“Mục tiêu là duy trì sự độc lập”, Stern nói với các phóng viên tại buổi giới thiệu triển lãm Watch Art Grand Exhibition của Patek Philippe ở Milan (Italy). Adrien Stern (24 tuổi), con trai cả của ông, cũng có mặt.

Gia đình Stern sở hữu Patek Philippe từ năm 1932. Sau khi cha ông qua đời vào tháng 6 ở tuổi 88, Thierry Stern hiện sở hữu toàn bộ công ty. Theo ông, khi có cổ đông, họ luôn ưu tiên lợi nhuận. Việc nắm giữ 100% cổ phần giúp Stern tự lựa chọn hướng đi cho doanh nghiệp.

Thierry Stern mong muốn truyền lại Patek Philippe cho con trai. Ảnh: Patek Philippe.

Không bán Patek Philippe, nhưng chưa có lịch chuyển giao

Tin đồn về khả năng Patek Philippe được bán cho một tập đoàn xa xỉ xuất hiện nhiều năm. Năm ngoái, một bức ảnh Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO LVMH, dùng bữa cùng Stern từng khiến những đồn đoán này lan rộng.

Stern nhiều lần bác bỏ khả năng bán Patek Philippe. Lần này, ông tiếp tục khẳng định thương hiệu sẽ duy trì mô hình độc lập, nhưng không đưa ra thời điểm chuyển giao quyền điều hành cụ thể.

“Chúng tôi không có lịch trình. Cha tôi ở lại đến khoảng 75 tuổi. Với tôi, mốc thời gian đó là quá muộn. Tôi muốn dừng sớm hơn, nhưng sẽ luôn ở đó để hỗ trợ”, Stern nói. Ông cũng không loại trừ khả năng hai con trai có thể bắt tay với một đối tác khác trong tương lai.

Patek Philippe hiện được ước tính có giá trị hơn 10 tỷ USD. Thương hiệu không công bố kết quả kinh doanh. Song, theo ước tính của Morgan Stanley và LuxeConsult, doanh thu tăng từ 1,8 tỷ franc Thụy Sĩ (2,2 tỷ USD) năm 2022 lên 2,5 tỷ franc (khoảng 2,9 tỷ USD) năm ngoái.

Stern cho biết Patek Philippe dự kiến sản xuất 75.000 đồng hồ trong năm nay. Trong bối cảnh ngành đồng hồ xa xỉ đang trải qua giai đoạn suy giảm, Patek Philippe được xem là một trong số ít thương hiệu vẫn duy trì đà tăng trưởng. Stern cho biết đã đầu tư hơn 500 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 580 triệu USD) cho một tòa nhà mới của công ty mà không cần sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính.

“Đó là tiền của tôi. Nếu công việc kinh doanh đi xuống, tôi không có tập đoàn nào hỗ trợ. Đó là rủi ro”, ông nói.

Patek Philippe dành thời gian dài để chinh phục khách hàng, không lo ngại về đối thủ mới. Ảnh: Patek Philippe.

Không lo ngại đối thủ mới

Những chia sẻ về tương lai Patek Philippe được đưa ra bên lề Watch Art Grand Exhibition tại Milan. Triển lãm mở cửa cho công chúng từ ngày 2/10 và là một trong những sự kiện lớn nhất của thương hiệu.

Triển lãm trưng bày hơn 500 đồng hồ đeo tay và đồng hồ để bàn, bao gồm nhiều mẫu đến từ bảo tàng Patek Philippe tại Geneva (Thụy Sĩ). Thương hiệu cũng giới thiệu hơn 30 mẫu đồng hồ và đồng hồ để bàn mới lấy cảm hứng từ nghệ thuật và văn hóa Milan.

Một trong những sản phẩm mới là bộ sưu tập dành cho nữ Gondolo Ladies First, với thiết kế đính kim cương và bộ máy quartz. Giá các mẫu trong bộ sưu tập dao động từ 37.510 USD đến 68.768 USD.

Triển lãm tại Milan là lần đầu Patek Philippe tổ chức sự kiện Watch Art sau 3 năm. Trước đó, triển lãm từng được đưa tới Dubai, London, New York và Tokyo. Sự kiện không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm. Patek Philippe muốn tiếp cận những người chưa có khả năng mua đồng hồ xa xỉ, qua đó giúp họ hiểu hơn về thương hiệu.

“Phần lớn khách tham quan không biết gì về Patek Philippe”, Stern nói. Thương hiệu nhận 45.000 lượt đăng ký trước khi triển lãm mở cửa.

Theo Stern, sự phát triển của các nhà sản xuất đồng hồ độc lập quy mô nhỏ trong những năm gần đây không phải mối đe dọa với Patek Philippe.

Thị trường hiện có nhiều thương hiệu mới sản xuất đồng hồ cao cấp ở cùng phân khúc giá với Patek Philippe. Tuy nhiên, Stern cho rằng vấn đề của Patek Philippe lại nằm ở việc không đủ sản phẩm để phân bổ cho khách hàng. Theo ông, một số thương hiệu mới đang cố gắng phát triển quá nhanh.

“Tôi cố giải thích với họ rằng chúng tôi mất 100 năm để có đủ uy tín bán những mẫu đồng hồ phức tạp với số lượng lớn. Tôi không nghĩ làm quá nhanh là khôn ngoan. Hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản, sau đó mới tiến lên”, Stern nói.

Về khả năng mở rộng sang những lĩnh vực khác, Stern cho biết chiến lược hiện tại của Patek Philippe vẫn là tập trung vào đồng hồ. Trang sức là một khả năng, nhưng chưa phải ưu tiên. Với thương hiệu, bài toán kế nhiệm vì thế vẫn thu hút sự quan tâm.