MB góp 3.500 tỷ đồng tăng vốn cho MBV

Không gian giao dịch của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), ngân hàng tiền thân là OceanBank và hiện thuộc sở hữu 100% của MB.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) vừa công bố quyết định góp 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV).

Theo Quyết định số 14328/QĐ-MB-HS ngày 1/10/2026, sau khi hoàn tất việc góp vốn, MB tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại MBV.

MBV có tiền thân là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank). Ngày 17/10/2024, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định chuyển giao bắt buộc OceanBank cho MB. Sau chuyển giao, ngân hàng này trở thành tổ chức tín dụng do MB sở hữu toàn bộ vốn điều lệ.

Cuối năm 2024, OceanBank được đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại, tên tiếng Anh Modern Bank of Vietnam Limited, viết tắt MBV. Tên gọi mới được sử dụng chính thức từ ngày 18/12/2024.

Khoản vốn 3.500 tỷ đồng được bổ sung trong quá trình MB tiếp tục cơ cấu lại MBV sau gần hai năm tiếp nhận ngân hàng này. Sau chuyển giao, MB từng bước kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành tại MBV, đồng thời triển khai thay đổi về sản phẩm, công nghệ và hoạt động kinh doanh.

Động thái tăng vốn cho MBV diễn ra trong bối cảnh quy mô vốn của ngân hàng mẹ tiếp tục được mở rộng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, MB thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ tối đa lên hơn 102.687 tỷ đồng qua nhiều phương án, gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

Năm 2025, tổng tài sản của MB đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 34.268 tỷ đồng. Trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, nâng năng lực tài chính và đầu tư cho công nghệ, trí tuệ nhân tạo cùng hệ sinh thái số.