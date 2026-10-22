NSƯT Đại Nghĩa gặp khó

Tại buổi ra mắt phim Án Mạng Karaoke, NSƯT Đại Nghĩa thu hút sự chú ý khi chia sẻ về những vất vả trong quá trình tham gia dự án. Nam nghệ sĩ cho biết không phải lúc nào đoàn phim cũng có thể sử dụng cáp treo để di chuyển, có những thời điểm anh phải đi bộ từ chân núi đến nơi quay phim. Những trải nghiệm này cho thấy phía sau các cảnh quay trên màn ảnh là không ít thử thách mà diễn viên phải vượt qua.

Trong Án Mạng Karaoke, Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, nhân vật có vẻ ngoài gắn với việc tu tập và tìm kiếm sự tĩnh tâm. Để hóa thân vào vai diễn, nam nghệ sĩ phải thay đổi diện mạo bằng cách gắn tóc bạc dài trên đầu trọc ngoài đời. Tạo hình khác biệt cùng bối cảnh quay tại địa hình núi cao góp phần tạo nên màu sắc riêng cho nhân vật trong bộ phim mang yếu tố tâm lý, bí ẩn.

NSƯT Đại Nghĩa chia sẻ những khó khăn khi tham gia Án Mạng Karaoke. Ảnh: FBNV

Những chia sẻ của Đại Nghĩa cũng cho thấy công việc diễn xuất không chỉ đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc trước máy quay mà còn đặt ra yêu cầu về sức bền, khả năng thích nghi với điều kiện ghi hình. Với những dự án có bối cảnh đặc thù, việc di chuyển và sinh hoạt của đoàn phim có thể trở thành thử thách đáng kể, nhất là khi địa điểm quay nằm cách xa khu vực thuận tiện tiếp cận.

Trên thực tế, điện ảnh không phải lĩnh vực duy nhất làm nên tên tuổi của Đại Nghĩa. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh được khán giả biết đến rộng rãi qua sân khấu kịch, công việc dẫn chương trình và lồng tiếng. Tại sân khấu Idecaf, nam nghệ sĩ có cơ hội đảm nhận nhiều dạng vai, từ hài hước đến những nhân vật có tính cách phức tạp. Khả năng biến hóa này cũng được anh vận dụng khi tham gia các dự án điện ảnh thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Dù không xuất hiện quá dày đặc trên màn ảnh rộng, Đại Nghĩa vẫn góp mặt trong nhiều bộ phim đạt doanh thu đáng chú ý như Cô Dâu Đại Chiến, 798Mười, Pháp Sư Mù và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Những vai diễn mang màu sắc hài hước, kỳ dị giúp anh tạo dấu ấn riêng bên cạnh công việc quen thuộc trên sân khấu và truyền hình. Trong năm 2025, nam nghệ sĩ tiếp tục tham gia Tìm Xác: Ma Không Đầu và Âm Dương Lộ, cho thấy sự hiện diện bền bỉ ở dòng phim khai thác yếu tố tâm linh, kinh dị.

NSƯT Đại Nghĩa với tạo hình tóc bạc dài trong phim mới. Ảnh: FBNV

Ở tuổi U50, Đại Nghĩa vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong quá trình làm nghề. Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ có đời sống tương đối kín tiếng, quan tâm đến việc ăn chay, tu tập và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Từ sân khấu đến phim trường, Đại Nghĩa tiếp tục lựa chọn gắn bó với nghệ thuật bằng sự bền bỉ. Những khó khăn được anh chia sẻ tại buổi ra mắt Án Mạng Karaoke bổ sung một góc nhìn hậu trường về quá trình làm phim, đồng thời cho thấy những trải nghiệm mà diễn viên phải đối mặt để hoàn thành vai diễn. Với dự án mới, khán giả có thêm cơ hội nhìn thấy một hình ảnh khác của nam nghệ sĩ bên cạnh những vai diễn hài vốn đã quen thuộc.