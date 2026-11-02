Đen mất 1 năm rưỡi viết ca khúc về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 1/11, Đen chính thức ra mắt ca khúc Không một mình. Sản phẩm nối tiếp MV Những em bé mặt trời vừa đạt top 1 trending Youtube Việt Nam, tiếp tục khai thác những câu chuyện cộng đồng qua góc nhìn âm nhạc của nam rapper.

Đen kết hợp Hiền VK, gửi lời nhắn nhủ “Không một mình” về sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng.

Nếu Những em bé mặt trời mang đến hình ảnh trẻ em và cảnh sắc Gia Lai, Không Một Mình đề cập đến những nguy cơ trẻ nhỏ có thể gặp phải trong thời đại công nghệ. Đen cho biết trong quá trình thực hiện MV trước, anh nhận ra những rủi ro đối với trẻ em không chỉ xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa mà còn hiện hữu tại các thành phố, khi Internet đã phổ biến rộng khắp.

“Trong quá trình đi quay MV Những em bé mặt trời, tôi cũng thấy được những mối nguy hiểm đối với các em, không phân biệt vùng núi, vùng sâu vùng xa hay là vùng thành phố. Internet đã bao phủ đến tất cả mọi nơi và phát triển rất nhanh”, anh chia sẻ.

Là đại sứ chiến dịch Không một mình do Cục An ninh mạng triển khai, Đen đã có khoảng 1 năm rưỡi đồng hành, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến an toàn của trẻ em trên môi trường trực tuyến. Thay vì chỉ tham gia các hoạt động truyền thông, anh muốn đóng góp bằng thế mạnh âm nhạc của mình.

“Được đồng hành cùng những người ngày ngày âm thầm bảo vệ trẻ em, tôi cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn. Thế nên tôi chọn cách mình làm tốt nhất, đó là viết nhạc”, Đen nói.

Kể chuyện an toàn mạng bằng ngôn ngữ gần gũi

Trong Không một mình, Đen lựa chọn cách kể chuyện gần gũi với trẻ nhỏ, đưa vào lời rap những tình huống có thể xảy ra khi các em sử dụng Internet. Đó là nguy cơ người lạ ẩn danh trên mạng, hành vi dụ dỗ, đe dọa hoặc yêu cầu trẻ giữ bí mật với cha mẹ, thầy cô.

Một đoạn lời rap đáng chú ý của ca khúc viết: “Chi chi chành chành, ai muốn em giữ bí mật / Mà không được nói với cô thầy, mẹ cha / Thì chắc chắn là họ đang không nói thật / Đó không phải là bí mật: đó là điều cần nói ra”.

Theo Đen, đây là thông điệp anh đặc biệt tâm đắc bởi không chỉ dành cho trẻ em mà còn hướng đến các bậc phụ huynh. Việc bảo vệ trẻ không đơn thuần là đưa ra những lời cảnh báo, mà quan trọng hơn là xây dựng sự tin tưởng để các em sẵn sàng chia sẻ với người lớn khi gặp vấn đề.

“Quan trọng nhất vẫn là sự kết nối giữa ba mẹ và trẻ em, tại sao các em lại không muốn kể chuyện với người lớn? Ba mẹ phải làm sao để các con thoải mái kể những thứ đang vướng mắc trong cuộc sống”, nam rapper chia sẻ.

Ca khúc cũng nhắc trẻ em cần biết lựa chọn những mối quan hệ an toàn, không nhầm lẫn hành vi nghe theo lời xúi giục với sự dũng cảm. Ở phần khác, Đen sử dụng những liên tưởng đến Doraemon, Harry Potter, thần thoại Hy Lạp và trí tuệ nhân tạo (AI) để nói về thế giới công nghệ rộng lớn, nơi tri thức và những nguy cơ cùng tồn tại. Câu rap “8 tỉ người trên Trái đất mà không biết phải TINAI” là cách chơi chữ gợi nhắc đến việc cần tỉnh táo, biết phân biệt thật - giả trên môi trường mạng.

Dù đề cập vấn đề phức tạp, Không một mình không mang màu sắc nặng nề hay giáo điều. Ca khúc có tiết tấu sôi nổi, câu từ dễ nhớ, kết hợp những hình ảnh đồng dao như “dung dăng dung dẻ”, “chi chi chành chành” với các biểu tượng văn hóa đại chúng. Đen cho biết anh muốn biến những thông tin tưởng chừng khô khan thành câu chuyện âm nhạc để trẻ em có thể tiếp nhận tự nhiên.

Đồng hành cùng nam rapper là Hiền VK. Đen cho biết cô vừa là giáo viên, vừa sáng tác và ca hát, đồng thời đã gắn bó với anh từ lâu. Giọng hát trong trẻo, chân phương của Hiền VK góp phần tạo nên màu sắc gần gũi cho sản phẩm.

Trách nhiệm bảo vệ trẻ em không chỉ thuộc về trẻ nhỏ

Thông điệp xuyên suốt của Không một mình không đặt toàn bộ trách nhiệm tự bảo vệ lên vai trẻ em. Theo Đen, người lớn cũng cần nhận thức về những nguy cơ trên không gian mạng, chủ động hướng dẫn và đồng hành cùng các em.

“Không thể nào giao cho trẻ em một cái điện thoại có thể làm được mọi thứ trên mạng. Những nguy cơ mà một đứa trẻ phải đối mặt trong ca khúc này cũng là những gì người lớn phải đề phòng. Bài hát là cho trẻ em nhưng cũng là để cho người lớn suy ngẫm”, anh bày tỏ.

Trong MV, hình ảnh chủ đạo được xây dựng từ những bức tranh do gia đình họa sĩ Bình Trần tại Quảng Ninh sáng tạo. Các thành viên trong gia đình, gồm bố, mẹ và con gái, cùng tham gia thực hiện những tác phẩm tái hiện bữa cơm gia đình, trẻ em vui chơi hay tình thầy trò. Cách thể hiện này góp phần nhấn mạnh vai trò của sự kết nối và yêu thương trong việc tạo dựng môi trường an toàn cho trẻ.

Chia sẻ về việc liên tục thực hiện các sản phẩm mang chủ đề cộng đồng, Đen cho biết đây không phải sự chuyển hướng trong âm nhạc mà xuất phát từ những quan sát và trải nghiệm của bản thân khi tham gia các hoạt động xã hội. Anh nhận thấy rap có lợi thế trong việc truyền tải những nội dung dễ trở nên khô khan nhờ khả năng sử dụng hình ảnh, so sánh, nhân hóa và chơi chữ.

“Tôi muốn mọi thứ mình viết ra phải xuất phát từ tâm tư và sự quan sát của chính mình”, nam rapper nói.

Với Không một mình, Đen tiếp tục lựa chọn âm nhạc làm phương tiện đưa một vấn đề xã hội đến gần hơn với công chúng. Ca khúc đồng thời nhắc nhở trẻ em mạnh dạn chia sẻ khi gặp tình huống bất thường, còn cha mẹ, thầy cô và người lớn cần lắng nghe, tôn trọng những điều các em đang trải qua.