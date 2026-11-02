Con số đặc biệt với Steven Nguyễn

Mới đây, Steven Nguyễn bày tỏ sự bất ngờ khi khán giả chỉ ra điểm trùng hợp thú vị này. Trong Mưa Đỏ, bộ phim ghi nhận doanh thu khoảng 700 tỷ đồng, anh đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang. Sang Trại Buôn Người, nhân vật Trần Duy Ny gắn với chiếc áo số 7. Đến Chị Chị Em Em 3, con số 700 tiếp tục xuất hiện thông qua khoản nợ 700 nghìn đồng trong câu chuyện phim. Những chi tiết tưởng chừng không liên quan lại vô tình tạo thành một dấu ấn riêng, khiến khán giả thích thú gọi đây là con số có duyên với nam diễn viên.

Không chỉ gây chú ý bởi sự trùng hợp này, Steven Nguyễn còn đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp. Từ một diễn viên chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực web-drama hành động, anh từng bước tiến lên màn ảnh rộng và liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh có quy mô lớn. Trước khi được đông đảo công chúng biết đến, nam diễn viên đã có gần 10 năm kiên trì theo đuổi nghệ thuật, trải qua không ít lần casting thất bại và đảm nhận những vai diễn nhỏ.

Steven Nguyễn bất ngờ trước sự trùng hợp thú vị với con số 700. Ảnh: FBNV

Ít ai biết, Steven Nguyễn từng làm nhân viên soát vé tại sân khấu Idecaf để duy trì cuộc sống trong thời gian chờ đợi cơ hội. Anh cũng từng đối diện với những nhận xét không tích cực về khả năng diễn xuất, thậm chí có lúc hoài nghi lựa chọn nghề nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, nam diễn viên tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, tham gia các dự án phù hợp và tìm cách cải thiện diễn xuất qua từng vai diễn. Bi Long Đại Ca là một trong những tác phẩm giúp anh được chú ý trước khi có bước ngoặt lớn với điện ảnh.

Năm 2025, vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang trong Mưa Đỏ đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với khán giả đại chúng. Thành công phòng vé của bộ phim, với doanh thu khoảng 700 tỷ đồng, giúp anh trở thành gương mặt được săn đón. Tiếp nối dấu ấn này, nam diễn viên đảm nhận vai Trần Duy Ny trong Trại Buôn Người. Khi hai tác phẩm cộng lại vượt mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu, Steven Nguyễn được truyền thông nhắc đến với danh xưng "nam diễn viên nghìn tỷ".

Đến Chị Chị Em Em 3, anh tiếp tục thử sức với hình tượng Văn Cường, người chồng gia trưởng trong bối cảnh Bắc Bộ xưa. Đây cũng là cơ hội để Steven Nguyễn mở rộng màu sắc diễn xuất, thay vì chỉ gắn bó với những nhân vật hành động, gai góc. Bên cạnh đó, anh còn có nhiều dự án khác như Người Mẹ Xấu, Bắt Cá Ba Tay, Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, Đặc Công Rừng Sác và Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Nam diễn viên liên tiếp ghi dấu ấn qua Mưa Đỏ, Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3.

Ở tuổi 35, Steven Nguyễn đang có lịch trình hoạt động dày đặc và đứng trước nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Dù vậy, việc liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh cũng đặt ra thử thách về khả năng làm mới bản thân. Nam diễn viên cần chứng minh mình có thể đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau, thay vì chỉ được nhớ đến qua ngoại hình nam tính hay những vai diễn có yếu tố hành động.

Từ doanh thu Mưa Đỏ, chiếc áo số 7 trong Trại Buôn Người đến khoản nợ 700 nghìn đồng ở Chị Chị Em Em 3, con số 700 trở thành điểm trùng hợp thú vị trong hành trình gần đây của Steven Nguyễn. Hy vọng trong những dự án điện ảnh tiếp theo, nam diễn viên sẽ tiếp tục gặp may mắn với con số 7 và tạo nên thêm những dấu ấn đáng nhớ tại phòng vé. Sau những lần trùng hợp thú vị này, khán giả cũng có thêm lý do để chờ xem con số đặc biệt sẽ còn đồng hành với Steven Nguyễn trong hành trình sắp tới hay không.