'Anh tài' S.T Sơn Thạch sẽ 'khuấy động' đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc cùng S.T Sơn Thạch.

Khởi đầu sự nghiệp từ nhóm 365daband, S.T Sơn Thạch từng bước ghi dấu ấn là một mảnh ghép tài năng với nền tảng vũ đạo vững chắc. Cùng nhóm tạo nên "siêu hit quốc dân" Bống bống bang bang, anh đã có một chương đầu làm nghề rực rỡ, tích lũy đủ bản lĩnh để bước ra thế giới giải trí rộng lớn.

Với sự nghiệp solo, anh liên tiếp thống trị các sân chơi đòi hỏi chuyên môn cao như: Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, giành giải Vàng The Remix 2017 và khẳng định trí tuệ lẫn thể lực phi thường khi giành ngôi quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019.

Gần đây nhất, màn tái xuất bùng nổ tại Anh trai vượt ngàn chông gai đã một lần nữa bảo chứng cho sức hút không hề giảm nhiệt của anh, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thế hệ mới bằng những tiết mục trình diễn mãn nhãn, tư duy dàn dựng thông minh.

Không dừng lại ở âm nhạc, Sơn Thạch còn là một nghệ sĩ đa tài khi ghi dấu ấn đậm nét ở mảng điện ảnh qua các tác phẩm đình đám như Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trước ống kính.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thành công của S.T Sơn Thạch không đến từ những ồn ào truyền thông mà kết tinh từ sự nghiêm túc và tinh thần đổi mới liên tục. Anh được khán giả ví von là "tắc kè hoa" của V-pop, khi thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, sự góp mặt của anh tại đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ.