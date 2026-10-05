Sau buổi diễn Cuốn truyện bị đốt tối ngày 4/10, NSND Hồng Vân không kìm được nước mắt khi đứng trên sân khấu trước hàng trăm khán giả. Nữ nghệ sĩ cùng Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân đều bật khóc sau khi vở kịch khép lại, trong khoảnh khắc nhiều cảm xúc về những nữ chiến sĩ Trường Sơn và hành trình đưa một tác phẩm cách mạng trở lại sân khấu.

NSND Hồng Vân bật khóc sau khi Cuốn truyện bị đốt khép lại trước hàng trăm khán giả. Ảnh: Chụp màn hình

Cuốn truyện bị đốt là tác phẩm do NSND Hồng Vân lấy cảm hứng từ Người hùng không cầm súng của nhà văn Nguyễn Tất Thọ. Vở kịch xoay quanh những người trẻ bước ra từ chiến tranh và những tổn thương vẫn kéo dài nhiều năm sau ngày đất nước hòa bình.

Trong câu chuyện, Hiệp, Hằng và Lâm là ba người bạn thân từ thời Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1968. Sau đó, Hiệp và Lâm trở thành phóng viên chiến trường. Trong một lần làm nhiệm vụ, cả hai bị thương và được ba nữ thanh niên xung phong đang canh giữ kho lương thực ở Trường Sơn cứu giúp, chăm sóc.

Từ cuộc gặp gỡ ấy, Lâm nảy sinh tình cảm với Thắm, cô gái thanh niên xung phong chân chất, dũng cảm nhưng phải chịu nhiều thiệt thòi. Chiến tranh đi qua, 25 năm sau, những con người năm xưa đã có những lựa chọn và số phận khác nhau.

Cuốn truyện bị đốt lấy cảm hứng từ Người hùng không cầm súng của nhà văn Nguyễn Tất Thọ. Ảnh: NSX

Vũ Lâm trở thành giám đốc một nhà xuất bản nhưng dần tha hóa bởi lòng tham và sự háo danh. Khi ông đốt bỏ bản thảo hồi ức về Trường Sơn, tưởng như những câu chuyện về một thời chiến tranh cũng bị chôn vùi. Tuy nhiên, chính hành động này lại khiến quá khứ được khơi dậy, kéo theo hàng loạt ký ức và những sự thật chưa được giải quyết.

Ở tuyến nhân vật trung tâm, Thắm do Nhật Kim Anh đảm nhận là một trong những hình ảnh để lại nhiều ám ảnh. Sau chiến tranh, cô mang theo những thương tật và bệnh tật, sống tại một xóm biển nghèo và một mình mưu sinh, nuôi con. Nhân vật cho thấy những mất mát của chiến tranh không kết thúc khi tiếng súng dừng lại mà tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của những người ở lại.

Chính câu chuyện này là một trong những lý do khiến NSND Hồng Vân xúc động. Nữ nghệ sĩ chia sẻ sau vở diễn:"Thấy các bạn diễn xúc động quá khóc luôn… Chính vì nỗi đau của những nữ chiến sĩ ở Trường Sơn mà Vân rất là xúc động, nên mới xin tác giả để được dàn dựng và đưa lên kịch. Thật ra đây là kịch bản mà trong thời điểm này rất nên để lan tỏa đến mọi người, nhất là các em 8x, 9x là các em không chứng kiến được chiến tranh khủng khiếp như thế nào. Lan toả là một điều rất nên làm". Với Hồng Vân, Cuốn truyện bị đốt không đơn thuần là một vở diễn về chiến tranh. Tác phẩm còn là cách ê-kíp kể lại những câu chuyện của một thế hệ từng đi qua bom đạn, đồng thời giúp khán giả trẻ có thêm cơ hội hình dung về những mất mát mà chiến tranh để lại.

Sau khi vở diễn khép lại, NSND Hồng Vân ôm Nhật Kim Anh và NSƯT Ốc Thanh Vân trong sự xúc động. Cả ba nghệ sĩ đều không kìm được nước mắt sau những cảm xúc dồn nén trên sân khấu. Với Hồng Vân, những giọt nước mắt ấy không chỉ bắt nguồn từ câu chuyện về các nữ chiến sĩ Trường Sơn mà còn từ hành trình đưa Cuốn truyện bị đốt đến với khán giả. Nữ nghệ sĩ thừa nhận đề tài cách mạng vốn không dễ tiếp cận với công chúng hiện đại, nhưng vẫn quyết tâm dàn dựng bởi những câu chuyện về một thế hệ từng đi qua chiến tranh vẫn còn nhiều điều đáng để kể lại.

Trong hành trình đó, Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân là những nghệ sĩ đồng hành cùng Hồng Vân. Sự tham gia của hai diễn viên không chỉ bổ sung sức diễn cho tác phẩm mà còn thể hiện tình yêu của họ với sân khấu. Đặc biệt, Cuốn truyện bị đốt đánh dấu lần trở lại sân khấu kịch sau khoảng 10 năm của Nhật Kim Anh. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thắm và dành gần hai tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn của NSND Hồng Vân. Nhật Kim Anh từng cho biết cô nhận lời tham gia sau khi đọc nội dung tác phẩm. Quá trình tập luyện vì thế không chỉ là sự trở lại với sân khấu mà còn là dịp để nữ diễn viên tìm lại một phần tình yêu dành cho kịch nói từng dang dở.

Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, nữ thanh niên xung phong có số phận nhiều mất mát. Ảnh: NSX

Trong khi đó, Ốc Thanh Vân đảm nhận vai Hằng, một người phụ nữ trí thức trải qua nhiều biến động trong cuộc đời. Sự kết hợp của hai nữ diễn viên cùng NSND Hồng Vân tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý cho vở diễn.

Điều khiến Hồng Vân và ê-kíp xúc động hơn là Cuốn truyện bị đốt nhận được sự đón nhận tích cực ngay từ suất diễn đầu tiên. Đêm diễn ngày 4/10 rơi vào tình trạng cháy vé, tạo thêm động lực cho những nghệ sĩ thực hiện một tác phẩm không đi theo công thức giải trí quen thuộc. Việc khán giả đến sân khấu và dành thời gian theo dõi câu chuyện về chiến tranh cũng phần nào cho thấy những tác phẩm mang màu sắc lịch sử, tri ân thế hệ đi trước vẫn có khả năng tạo kết nối với công chúng hiện nay.

Sau suất diễn ngày 4/10, Cuốn truyện bị đốt dự kiến tiếp tục phục vụ khán giả tại TP.HCM vào ngày 10/10 trước khi lên đường tham dự Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng vào giữa tháng 10. Từ những giọt nước mắt của Hồng Vân, Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân sau màn diễn, có thể thấy Cuốn truyện bị đốt không chỉ là một dự án sân khấu. Với những người thực hiện, đây còn là cách họ giữ lại ký ức về một thế hệ đã đi qua chiến tranh và đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với khán giả hôm nay.

Việc vở diễn cháy vé ngay trong suất đầu tiên vì thế cũng mang đến một tín hiệu đáng mừng. Không chỉ với riêng Hồng Vân, đó còn là sự tiếp sức để những người làm sân khấu tiếp tục kể những câu chuyện tưởng đã thuộc về quá khứ nhưng vẫn còn nguyên giá trị cảm xúc ở hiện tại.