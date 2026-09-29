Nốt trầm của nghệ sĩ Cát Phượng

Sinh năm 1970, Cát Phượng thuộc thế hệ đàn chị của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay. Cô bước vào nghề từ sân khấu, từng ghi dấu với khả năng diễn hài, bi kịch lẫn những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Nếu đặt cạnh những nghệ sĩ cũng đi lên từ sân khấu như Việt Hương hay Thu Trang, Cát Phượng cho thấy khả năng thích nghi khá rộng, không chỉ làm tốt kịch nói mà còn có thể tạo dấu ấn khi bước sang điện ảnh.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ điện ảnh chưa trở thành địa hạt mà Cát Phượng có cơ hội xuất hiện thường xuyên. Trong khi nhiều diễn viên cùng thế hệ dần chuyển trọng tâm sang màn ảnh rộng, cô vẫn dành phần lớn hành trình nghề nghiệp cho sân khấu. Những lần Cát Phượng xuất hiện trong các dự án điện ảnh vì thế thường tạo cảm giác như những điểm nhấn rời rạc thay vì một chặng đường liên tục.

Cát Phượng ghi dấu với lối diễn giàu cảm xúc trên sân khấu lẫn màn ảnh. Ảnh: FBNV

Hạnh phúc của mẹ là minh chứng rõ nhất cho năng lực điện ảnh của Cát Phượng. Trong phim, cô vào vai Tuệ, người mẹ đơn thân dành nhiều năm chăm sóc và giúp con trai mắc chứng tự kỷ theo đuổi ước mơ. Đây là vai diễn đòi hỏi nhiều lớp cảm xúc, từ sự mạnh mẽ, chịu đựng đến những khoảnh khắc yếu lòng của một người mẹ. Cát Phượng đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều 2020 cho vai diễn này.

Trước đó, cô từng góp mặt trong Lật mặt, Gái già lắm chiêu và Ròm. Những vai diễn này cho thấy Cát Phượng không xa lạ với màn ảnh rộng, nhưng số lượng dự án vẫn khá khiêm tốn so với quãng thời gian cô hoạt động nghệ thuật. Sau Hạnh phúc của mẹ, cô tiếp tục xuất hiện trong một số dự án nhưng chưa hình thành được chuỗi vai diễn đủ dài để tạo nên một vị trí riêng trên thị trường điện ảnh.

Nếu nhìn vào thế hệ nghệ sĩ cùng thời, Cát Phượng cũng cho thấy một trường hợp khá đặc biệt. Trong khi nhiều gương mặt xuất thân từ sân khấu dần mở rộng sang điện ảnh, truyền hình rồi trở thành những cái tên quen thuộc ở cả hai lĩnh vực, cô vẫn giữ dấu ấn đậm nét nhất ở sân khấu kịch. Điều này giúp Cát Phượng duy trì một vị trí riêng trong nghề, nhưng đồng thời cũng khiến hành trình điện ảnh của cô có phần ngắt quãng. Những vai diễn cho thấy thực lực vì thế càng trở nên đáng chú ý, bởi chúng gợi mở khả năng rằng nếu có thêm những lựa chọn phù hợp, nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo khác trên màn ảnh rộng.

Cát Phượng sở hữu kinh nghiệm diễn xuất dày dặn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Chính vì vậy, nhìn lại hành trình của Cát Phượng, điều khiến khán giả tiếc nuối không hẳn là cô thiếu những vai diễn đáng nhớ mà là những cơ hội dành cho một diễn viên có thực lực dường như chưa xuất hiện đủ nhiều. Một giải thưởng diễn xuất hay một vai diễn được đánh giá cao có thể chứng minh năng lực, nhưng để tạo thành dấu ấn điện ảnh lâu dài, nghệ sĩ cần có thêm những dự án phù hợp và xuất hiện đều đặn hơn.

Ở tuổi nghề nhiều năm, Cát Phượng vẫn là một trường hợp đặc biệt của sân khấu Việt. Cô có cá tính diễn xuất rõ ràng, kinh nghiệm sân khấu dày dặn và từng chứng minh khả năng chạm đến những dạng vai giàu cảm xúc. Nốt trầm trong hành trình điện ảnh của cô vì thế càng khiến người ta tiếc cho một nghệ sĩ mạnh mẽ, có nghề nhưng chưa có một chặng đường màn ảnh rộng tương xứng với những gì đã thể hiện.