Talkshow sở hữu hệ thống ánh sáng 'đẹp nhất hành tinh' có gì đặc biệt?

Quotidien là chương trình được phát sóng vào các ngày trong tuần trên kênh TMC từ năm 2016. Được ví như phiên bản Pháp của talkshow The View tại Mỹ, nội dung của Quotidien tập trung vào phân tích thời sự, thảo luận văn hóa đại chúng và các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, chương trình này thu hút lượng lớn khán giả quốc tế bắt nguồn từ danh xưng “chương trình truyền hình có ánh sáng đẹp nhất”, nhờ kỹ thuật thiết lập sân khấu tại Studios Rive Gauche ở Paris giúp tối ưu hình ảnh của khách mời khi ghi hình.

Thiết kế ánh sáng của Quotidien sử dụng hệ thống đèn LED đa hướng treo ở vị trí thấp hơn thông thường, tạo điểm phản chiếu trực tiếp trong mắt nhân vật. Điểm nhấn trong bố cục sân khấu là một chiếc bàn màu trắng tích hợp hệ thống đèn âm bên trong và đóng vai trò như một tấm hắt sáng lớn, giúp khử bóng đổ dưới cằm và quầng thâm trên khuôn mặt. Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu ngược được bổ sung nhằm tách biệt rõ đường nét của khách mời khỏi bối cảnh phía sau, tạo độ sâu và độ sắc nét cao cho khung hình.

Hệ thống dàn đèn trên trần và cách bố trí ánh sáng tại trường quay.

Hiệu ứng này đặc biệt dễ nhận thấy qua dàn khách mời nổi tiếng từng xuất hiện trên chương trình. Từ Margot Robbie, Ryan Gosling, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Zendaya đến Robert Pattinson, nhiều ngôi sao Hollywood đều nhận được lời khen khi xuất hiện trên chương trình. Các giọng ca đình đám như Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Ariana Grande hay Dua Lipa cũng từng góp mặt và được chú ý bởi diện mạo chỉn chu, nổi bật trước ống kính.

Gần đây, Quotidien tiếp tục thu hút sự chú ý sau số phát sóng ngày 30/9 với khách mời Hailey Bieber. Xuất hiện để quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm Rhode, Hailey nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Bên cạnh phần trò chuyện, diện mạo rạng rỡ cùng lớp trang điểm căng bóng của Hailey Bieber cũng nhận được nhiều lời khen.

Từ một chương trình thời sự - giải trí của Pháp, Quotidien dần tạo được một “đặc sản” hình ảnh riêng mỗi khi những ngôi sao quốc tế xuất hiện. Không chỉ nhờ danh sách khách mời đình đám, cách chương trình kiểm soát ánh sáng cũng góp phần tạo nên những khung hình có tính thẩm mỹ cao. Đây có lẽ là lý do Quotidien thường xuyên được nhắc đến mỗi khi khán giả muốn tìm hiểu vì sao một chương trình truyền hình có thể khiến khách mời trông đẹp như đang thực hiện một bộ ảnh tạp chí.