​Sau MV 'Patient Zero', Taylor Swift bất ngờ tái ngộ Dakota Johnson trên SNL

Mới đây, Taylor Swift đã có màn cameo bất ngờ trong tập phát sóng mới nhất của chương trình truyền hình Saturday Night Live (SNL) trên đài NBC, do nữ diễn viên Dakota Johnson dẫn chương trình. Tại đây, Dakota đề cập đến những mối tình của mình và chia sẻ rằng cô may mắn có những người bạn tuyệt vời. Ngay lập tức, Taylor Swift bất ngờ bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả.

Hai ngôi sao đã có màn đối đáp về những lần Dakota sang nhà Taylor để tìm kiếm sự an ủi sau biến cố tình cảm. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đính chính rằng vai trò của cô thực chất chỉ là một người bạn thân thiết, luôn lắng nghe bạn mình trút bầu tâm sự và chăm sóc cô ấy chu đáo trước khi tiễn về nhà.

Taylor Swift cũng đích thân mang bánh kem tới chúc mừng sinh nhật của Dakota Johnson ở phần kết chương trình. Ngoài ra trong tập này còn có khách mời biểu diễn là ban nhạc Turnstile.

Sự góp mặt của Taylor Swift tại SNL diễn ra chỉ ít ngày sau khi cô ra mắt MV Patient Zero do chính mình làm đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của Dakota Johnson bên cạnh tài tử Colin Farrell. Ca khúc nằm trong 4 bài hát mới thuộc album The Life of a Showgirl: The Encore phát hành hôm 25/9.

Màn cameo này nâng tổng số lần xuất hiện của Taylor Swift tại SNL lên 9, bao gồm vai trò người dẫn dắt, nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc và khách mời đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên cô trở lại chương trình truyền hình ăn khách của đài NBC kể từ tháng 10/2023.