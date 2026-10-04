Céline Dion bật khóc trong đêm diễn thứ 9, phải hát lại từ đầu vì quá xúc động

Céline Dion tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những giọng ca hàng đầu thế giới trong chuỗi đêm diễn tại Plénitude Arena ở Paris. Sau nhiều năm tạm xa sân khấu vì những biến cố trong cuộc sống và cuộc chiến với căn bệnh thần kinh hiếm gặp, nữ ca sĩ đang từng bước tìm lại cảm giác được đứng trước hàng nghìn khán giả.

Mỗi đêm diễn không chỉ là một cuộc trở lại về âm nhạc mà còn mang ý nghĩa như một cột mốc mới trong hành trình của Céline Dion. Chính vì vậy, cảm xúc của nữ ca sĩ nhiều lần trở nên khó kiểm soát khi cô đứng trước người hâm mộ.

Trong đêm diễn ngày 2/10, khoảnh khắc xúc động đặc biệt xảy ra khi Céline Dion chuẩn bị thể hiện Beauty and the Beast. Đây là ca khúc gắn liền với bộ phim hoạt hình cùng tên của Disney và từng giúp nữ ca sĩ có thêm một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp quốc tế.

Theo truyền thông Pháp, khi những giai điệu đầu tiên vang lên, Céline Dion đã không thể tiếp tục. Nữ ca sĩ cố gắng cất những câu hát đầu tiên nhưng rồi dừng lại, đôi mắt ngấn lệ. Cô quay về phía các nhạc công trước khi hướng sang người đồng hành cùng mình trong tiết mục là nam ca sĩ Barnev Valsaint.

Céline Dion sau đó ôm Barnev Valsaint và đề nghị ê-kíp bắt đầu lại ca khúc từ đầu. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bật khóc ngay trên sân khấu khiến khán giả có mặt tại Plénitude Arena cũng không khỏi xúc động.

"Tôi đã thuộc ca khúc này trong đầu. Nhưng khi được nghe nó trực tiếp, mọi thứ đẹp hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều", Céline Dion chia sẻ sau khoảnh khắc không kìm được nước mắt.

Nữ ca sĩ cho rằng những phút giây như vậy chính là điều kỳ diệu của sân khấu. Với cô, việc được đứng trước khán giả và trực tiếp cảm nhận sự đồng điệu từ hàng nghìn người tạo ra những cảm xúc mà không một bản thu âm nào có thể thay thế.

Sự cố nhỏ trên sân khấu vì thế không trở thành một khoảnh khắc đáng quên. Ngược lại, nó cho thấy sự chân thật trong màn trở lại của Céline Dion. Sau nhiều năm phải tạm rời xa ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ không cố che giấu những cảm xúc của mình trước khán giả.

Sự nghiệp của Céline Dion từng gắn với những sân khấu lớn nhất thế giới, những bản hit đình đám và hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, hành trình trở lại lần này mang một ý nghĩa khác. Đó không đơn thuần là việc một ngôi sao tiếp tục biểu diễn mà còn là câu chuyện về một nghệ sĩ tìm lại tình yêu với sân khấu sau quãng thời gian đầy thử thách.

Trước khi trở lại Paris, Céline Dion đã có nhiều năm hạn chế xuất hiện trước công chúng. Việc nữ ca sĩ tiếp tục biểu diễn vì thế được người hâm mộ trên khắp thế giới đặc biệt quan tâm.

Tại Paris, mỗi đêm diễn trở thành dịp để Céline Dion tái kết nối với khán giả. Cũng chính tại đây, những khoảnh khắc ngoài kịch bản như việc cô bật khóc hay phải hát lại một ca khúc từ đầu lại càng khiến người hâm mộ cảm nhận rõ hơn giá trị của lần trở lại này.

Với Céline Dion, sân khấu dường như không chỉ còn là nơi để trình diễn. Đó là nơi cô được sống lại với âm nhạc, được gặp những khán giả đã chờ đợi mình suốt nhiều năm và được phép bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất.

Đêm diễn thứ chín tại Paris vì thế để lại một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của chuỗi concert. Céline Dion có thể đã phải dừng lại vài giây, lau nước mắt và bắt đầu lại từ đầu, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại khiến màn trình diễn trở nên đặc biệt hơn.

Sau tất cả, sự trở lại của Céline Dion không được đo bằng việc cô có thể hoàn thành một ca khúc mà không mắc lỗi hay không rơi nước mắt. Giá trị lớn hơn nằm ở việc cô vẫn còn muốn đứng trên sân khấu, vẫn tìm thấy niềm vui khi hát và vẫn có hàng nghìn khán giả sẵn sàng chờ đợi cô cất tiếng hát một lần nữa.