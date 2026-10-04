Phim kinh dị dời lịch, sợ đụng độ 'Trại buôn người' thu gần 300 tỷ?

Tối 4/10, nhà phát hành CJ thông báo hủy lịch công chiếu Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh tại TP.HCM. Trước đó, sự kiện dự kiến tổ chức vào ngày 5/10, trước khi dự án chính thức phát hành vào ngày 9/10.

Tuy nhiên, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh sẽ dời lịch chiếu sang ngày 30/10. Nhà phát hành không đề cập nguyên nhân phim thay đổi thời gian phát hành. Song với tình hình đang diễn ra tại phòng vé Việt hiện tại, lý do lớn nhất khiến dự án đột ngột dời lịch được cho là né phim ăn khách Trại buôn người. Tác phẩm điện ảnh của Toni Dương Bảo Anh đang thu gần 300 tỷ đồng ngoài rạp chiếu.

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh dời lịch phát hành tại Việt Nam. Ảnh: NSX.

Trước Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh, một phim Việt khác là Án mạng karaoke cũng thông báo dời lịch chiếu sang cuối tháng 10.

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh do Chalit Krileadmongkon, Thanadet Pradit, Narit Yuvaboon cầm trịch. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Nadech Kugimiya, Bow Maylada, Ongart Cheamcharoenpornkul, Bible Wichapas. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, hài, hành động.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về khoảng thời gian Yak (Nadech Kugimiya) còn đang phục vụ trong quân ngũ, đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và Trung Sĩ Paphan. Đây cũng là cuộc chạm trán đầu tiên của anh với những sinh vật linh thiêng trong rừng thẳm.

Cả hai thực hiện nhiệm vụ truy lùng dấu vết một người đàn ông mất tích. Khi dẫn đầu toán quân tiến sâu vào vùng rừng Khao Khwang, họ đối đầu Hổ tinh - loài quái thú ăn thịt người có khả năng biến hóa. Mắc kẹt giữa chốn rừng thiêng nước độc, cả hai phải sát cánh chiến đấu để sinh tồn và giải mã những bí mật trước khi trở thành con mồi tiếp theo.

Quỷ ăn tạng là thương hiệu kinh dị ăn khách của Thái Lan. Mùa đầu tiên của bộ phim ra mắt khán giả Việt vào tháng 1/2024 và nhanh chóng gặt hái thành công ngoài mong đợi với gần 55 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2024, Quỷ ăn tạng 2 tiếp tục thu về gần 100 tỷ đồng, trở thành một trong những phim điện ảnh Thái Lan đạt mốc 1 triệu USD nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt. Thời điểm đó, dàn diễn viên chính của phim kinh dị này đã sang Việt Nam giao lưu cùng người hâm mộ.

Quỷ ăn tạng 3 tiếp tục đổ bộ rạp Việt vào tháng 10/2025. Phim thu về hơn 81 tỷ đồng sau khi rời rạp. Tổng doanh thu của cả ba phần vượt con số 237 tỷ đồng.