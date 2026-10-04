Làm thế nào Triệu Lộ Tư vẫn kiếm được nhiều tiền dù không đóng phim suốt hơn 600 ngày?

Thương hiệu cá nhân RDD của cô đã thu hút hơn 600.000 người theo dõi trên Tmall, với doanh số hằng năm vượt mốc 400.000 sản phẩm. Chỉ riêng một buổi livestream vào dịp lễ Thất Tịch đã mang lại tổng giá trị hàng hóa (GMV) hơn 11 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 42 tỷ đồng).

Vào tháng 9/2026, cô chính thức khai trương một tiệm đồ ngọt tại Thành Đô. Cửa hàng nhanh chóng 'gây sốt' nhờ món "mì lạnh kiểu Tứ Xuyên" có giá 48 nhân dân tệ (khoảng gần 200.000 đồng) cùng sức hút to lớn của cô, khiến đám đông đổ xô đến chật kín địa điểm ngay lập tức. Toàn bộ số mì đã bán sạch chỉ trong 40 phút, và dòng người xếp hàng dài đã hình thành từ lúc 8h sáng, dù cửa hàng mãi đến 10h mới mở cửa.

Việc người nổi tiếng kinh doanh không phải là chuyện hiếm, nhưng Triệu Lộ Tư đã thành công trong việc kết hợp các lĩnh vực dường như chẳng liên quan gì đến nhau, từ mỹ phẩm, đồ dùng phong cách sống, cho đến thực phẩm và đồ uống vào 'đế chế thương mại' của mình. Lý do là vì cô không chỉ bán sản phẩm đơn thuần, mà bán cả phong cách sống mang "đậm chất Triệu Lộ Tư".

Bên cạnh hình ảnh sành điệu và chú trọng nhan sắc, cô còn xây dựng những hình ảnh đời thường đầy gần gũi: Một người yêu thú cưng, thích những bữa ăn đẹp mắt và hay sưu tầm những món đồ nhỏ xinh xắn. Chính hình ảnh gần gũi này khiến người hâm mộ cảm thấy họ không chỉ mua một sản phẩm, mà còn mua được một phần của phong cách sống tinh tế, đậm chất riêng của Triệu Lộ Tư. Kết quả là, người hâm mộ sẵn sàng chi tiền cho các món đồ như ốp lưng điện thoại, phụ kiện thú cưng, hay đồ ngọt, dù chúng trông chẳng liên quan gì đến nhau và có giá cao hơn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường.

Tất nhiên, làng giải trí không thiếu những nữ 'ngôi sao' biết ăn mặc, chụp ảnh đẹp và yêu đời. Tuy nhiên, giữa Triệu Lộ Tư và người hâm mộ lại tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt. Cô từng công khai mâu thuẫn với công ty quản lý, thừa nhận mình có "trạng thái tinh thần tồi tệ" và chia sẻ thẳng thắn, đôi khi không chút kiêng dè trong các buổi livestream. Trớ trêu thay, chính tính cách có phần thất thường này lại trở thành hình ảnh công chúng nhất quán nhất của cô. Cô không còn cảm thấy cần phải duy trì hình ảnh một 'ngôi sao' hoàn hảo mọi lúc mọi nơi, thay vào đó, thái độ thẳng thắn, dám nói lên suy nghĩ của mình khiến người hâm mộ cảm thấy Triệu Lộ Tư không phải là một 'ngôi sao' giàu có, xa cách, mà giống như một "người bạn thân trên mạng", người cũng biết vui, biết buồn và có những cảm xúc chân thật giống như họ.

Sự gần gũi này đã giúp cô xây dựng được một tệp khách hàng trung thành cho các dự án kinh doanh của mình. Trong khi các thương hiệu mới khác phải chật vật để thuyết phục mọi người dùng thử sản phẩm, thì người hâm mộ lại háo hức mong chờ các sản phẩm của cô ra mắt. Cô thậm chí còn tặng các sản phẩm từ thương hiệu làm đẹp mới của mình – ROSE AMIGO – làm quà tại buổi hòa nhạc ở Ma Cao, khuyến khích người hâm mộ trải nghiệm và chia sẻ chúng. Không cần đến những chiêu trò quảng bá rầm rộ hay các chiến dịch tiếp thị quy mô lớn, sự chú ý ban đầu hoàn toàn đến từ cộng đồng người hâm mộ sẵn có của cô. Chỉ trong vòng khoảng 12 giờ sau khi ra mắt, hơn 1.000 sản phẩm đã được bán ra qua hình thức đặt trước trên Douyin. Triệu Lộ Tư đã biến tên tuổi của mình thành một thương hiệu bền vững, chuyển mình từ một nghệ sĩ giải trí thành một doanh nhân.

Giữa bối cảnh "mùa Đông" của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình – khi việc phê duyệt các dự án mới gặp nhiều khó khăn – Triệu Lộ Tư có thể tận dụng danh tiếng đã tích lũy để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh và tạo ra doanh thu nhanh chóng, ngay cả khi cô không tham gia đóng phim. Tuy nhiên, dù có thể mở nhiều cửa hàng, thì cũng chỉ có duy nhất một "Triệu Lộ Tư". Vì các doanh nghiệp này dựa vào sức hút cá nhân của cô để khởi sắc, nên cô buộc phải tham gia trực tiếp và tích cực; cô không thể chỉ mở cửa hàng rồi ngồi không chờ thu lợi nhuận. Người hâm mộ tìm đến vì cô, do đó cô phải tiếp tục xuất hiện và chia sẻ nội dung để duy trì sự kết nối.

Việc tự làm chủ cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ khâu vận hành, chất lượng sản phẩm cho đến quản lý danh tiếng. Dù người hâm mộ có thể sẵn sàng chi tiền vì "sức hút ngôi sao", nhưng xét cho cùng, sản phẩm vẫn phải vượt qua được sự kiểm chứng của thị trường rộng lớn để chinh phục đa số người tiêu dùng, một khi sự mới mẻ ban đầu đã qua đi.