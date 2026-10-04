Shakira đưa Dua Lipa lên sân khấu, cùng song ca bản hit gắn liền với tuổi trẻ

Shakira và Dua Lipa vừa tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn thứ tám thuộc chuỗi concert của nữ ca sĩ Colombia tại Madrid (Tây Ban Nha), diễn ra ngày 3/10. Sự xuất hiện bất ngờ của Dua Lipa trên sân khấu để cùng Shakira thể hiện Antología khiến khán giả không khỏi phấn khích. Đặc biệt, màn song ca này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nối tiếp câu chuyện bắt đầu từ màn trình diễn tri ân của giọng ca người Anh tại quê nhà Shakira vào năm 2025.

Trong đêm diễn, Dua Lipa bất ngờ xuất hiện bên cạnh Shakira, cùng nữ ca sĩ thể hiện Antología - bản ballad kinh điển từng góp phần định hình sự nghiệp âm nhạc của ngôi sao Colombia. Sự kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ, hai nền văn hóa khác biệt nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm nhạc.

Đáng nói, màn song ca không đơn thuần là một tiết mục khách mời ngẫu nhiên mà còn là cái kết đẹp cho mối liên kết âm nhạc đã được hai nghệ sĩ xây dựng từ trước.

Ngày 28/11/2025, trong chặng dừng chân tại sân vận động Estadio El Campín, Bogotá (Colombia), thuộc chuyến lưu diễn Radical Optimism Tour, Dua Lipa từng khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện Antología bằng tiếng Tây Ban Nha. Việc nữ ca sĩ lựa chọn một ca khúc gắn liền với tên tuổi Shakira để trình diễn ngay tại quê hương đàn chị được xem như lời tri ân đặc biệt dành cho một trong những biểu tượng âm nhạc Latin.

Màn trình diễn sau đó nhận được sự chú ý của chính Shakira. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ bày tỏ sự xúc động khi được nghe ca khúc của mình vang lên qua giọng hát Dua Lipa, ngay tại thành phố nơi cô sáng tác bài hát nhiều năm trước.

Shakira cũng nhấn mạnh sự kết nối kỳ diệu mà âm nhạc mang lại giữa hai nghệ sĩ: một cô gái đến từ London và một cô gái đến từ Barranquilla. Đáp lại, Dua Lipa viết bằng tiếng Tây Ban Nha rằng đó là một đêm tuyệt đẹp và cô rất yêu thích việc được hát ca khúc này.

Gần một năm sau, lời tri ân ấy chính thức được nối dài bằng màn song ca trên sân khấu Madrid. Nếu lần đầu tiên Dua Lipa thể hiện Antología là sự bày tỏ tình cảm dành cho đàn chị, thì lần tái ngộ này đã biến sự ngưỡng mộ thành một khoảnh khắc âm nhạc có thật giữa hai ngôi sao.

Ra mắt trong album Pies Descalzos năm 1995, Antología là một trong những bản ballad tiêu biểu của Shakira thời kỳ đầu sự nghiệp. Ca khúc mang màu sắc trữ tình, thể hiện khả năng sáng tác và chiều sâu cảm xúc của nữ ca sĩ trước khi cô vươn tầm thành ngôi sao toàn cầu với những bản hit như Whenever, Wherever, Hips Don't Lie hay Waka Waka.

Việc Shakira đưa ca khúc trở lại sân khấu trong chuỗi concert tại Madrid cũng tạo nên sức hút riêng. Trước Dua Lipa, nữ danh ca Laura Pausini từng xuất hiện để song ca Antología với Shakira vào ngày 20/9. Trong khi đó, Alejandro Sanz cũng góp mặt trong hai đêm diễn liên tiếp, cùng Shakira thể hiện La Tortura và Corazón Partío.

Đêm diễn ngày 3/10 đón khoảng 55.000 khán giả tại Macondo Park, đồng thời được phát trực tiếp trên toàn cầu thông qua Amazon Music, Prime Video, Fire TV và Twitch. Nhờ đó, màn kết hợp giữa Shakira và Dua Lipa không chỉ giới hạn trong không gian sân vận động mà còn tiếp cận đông đảo người hâm mộ quốc tế.

Chuỗi 12 đêm diễn tại Madrid, kéo dài từ ngày 18/9 đến 11/10, là điểm dừng chân duy nhất của Shakira tại châu Âu trong khuôn khổ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Khởi động từ ngày 11/2/2025 tại Rio de Janeiro (Brazil), chuyến lưu diễn được lên kế hoạch kết thúc vào ngày 28/11/2026 tại Cairo (Ai Cập). Đây là tour diễn quảng bá album Las Mujeres Ya No Lloran phát hành năm 2024, đồng thời đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của Shakira sau thời gian đối diện với nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân.

Theo số liệu được công bố trong nguồn tin, tour diễn đã thu hút khoảng 3,3 triệu lượt khán giả và mang về doanh thu hơn 421 triệu USD. Danh sách ca khúc biểu diễn kết hợp những sản phẩm mới như La Fuerte, Soltera, TQG và bản hợp tác cùng Bizarrap với loạt hit làm nên tên tuổi Shakira như Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, Waka Waka và Loba.

Ở tuổi ngoài 40, Shakira tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của một biểu tượng nhạc Latin, trong khi Dua Lipa ngày càng khẳng định vị thế của ngôi sao pop quốc tế. Màn song ca Antología tại Madrid vì thế không chỉ là một tiết mục bất ngờ, mà còn là minh chứng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc: một ca khúc ra đời hơn ba thập kỷ trước vẫn đủ sức đưa hai nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau đến gần nhau, đồng thời tạo nên ký ức khó quên cho hàng chục nghìn khán giả.